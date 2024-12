Reto visual: Ubica los huesos rotos en la imagen ¡Tienes 15 segundos!

Los retos visuales se han ganado un lugar las redes sociales, pues se han convertido en uno de los pasatiempos favoritos de lo internautas que los comparten para resolverlos con amigos y familia. Sin embargo, hay algunos que no son tan fáciles de solucionar y pertenecen a un nivel de concentración más alto.

Encuentra los huesos rotos que se encuentra en la siguiente imagen, no te olvides que deberás hacerlo en un tiempo aproximado de 20 segundos.

Encuentra los huesos rotos

Si aún no has podido resolverlo, no pasa nada te damos unos segundos más para que logres ubicar los huesos rotos. Recuerda que debes prestar especial atención a los detalles.