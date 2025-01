TikTok: perrito se vuelve viral por tomar mototaxi para regresar solo a casa - VIDEO

En redes sociales , el singular video de este canino llamado "Oso" se volvió en viral en cuestión de horas, ya que miles de usuarios no dejan de reír al ver al animal de cuatro patas convertido en un pasajero más de la ciudad.

Por su parte, su "mamá humana" es testigo de este particular hecho y, entre risas, se le escucha decir que su fiel acompañante regresaba de hacer las compras del mercado.

"El oso: 'no habían verduras para la sopa, má", "Soy un perro independiente, gracias por traerme, mi humana paga wey", "El taxista no me dio vuelto mamá" y "maneja más despacio amigo" son algunos de los elocuentes comentarios que compartieron los cibernautas inspirados en la actitud de 'Oso.