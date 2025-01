Horóscopo de Josie Diez Canseco: revisa tu futuro HOY, 19 de noviembre

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una actitud más racional reemplazará tu mal comportamiento, esa persona decidirá regresar contigo. No presiones para obtener el apoyo que necesitas en lo laboral, con tacto y diplomacia lograrás lo que quieres, no te impacientes, las mejoras económicas llegarán lentamente. Número de suerte 6.