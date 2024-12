Julián Araujo descarta llegar al Guadalajara: "Quiero ir a una liga superior"

"Lo que está hecho para mí, es para mí. No voy a ir a un equipo porque mi agente esté buscando un equipo. Yo quiero ir a un equipo para desarrollarme, para jugar en una liga superior .", precisó el jugador de Los Angeles Galaxy, dejando así en claro que en sus planes no está llegar al torneo azteca.

"Iré a un equipo que muestre interés en mí, eso es lo que hay en mi cabeza en este momento, pero mi mayor foco es en el Galaxy para rendir mejor en cada partido y en cada entrenamiento. Eso me llevará a otro nivel", agregó el futbolista.

"No sé si esta será mi última temporada en Los Angeles Galaxy. Tengo objetivos, tengo ambiciones, tengo sueños de ir a jugar a ligas con mejor nivel. Ir a Europa es mi objetivo, es mi sueño. Me estoy tomando las cosas día a día, no estoy enfocado en eso ahora, cuando llegue el momento lo haré", culminó Araujo.