Reto visual PRO: encuentra la brújula del pirata para que pueda zarpar

En esta oportunidad, la misión del desafío visual es muy simple: debes ayudar al pirata a encontrar su brújula, porque sin ella no puede navegar.

En este reto viral debes encontrar la solución en 10 segundos o menos. Te damos una pista: la tripulación la tiene escondida, pero no se han dado cuenta.

Es preciso decir que, en caso de que no puedas hallar las respuestas o quieres comprobar tu elección, al final de esta nota podrás hallar las soluciones.

Retos visuales. Imagen: Gurú.

¿Lograste encontrar la brújula? Si no pudiste o no estás seguro, la respuesta es simple: la tiene el pirata de la derecha. Aunque parece no haberse dado cuenta de que la posee.