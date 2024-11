Florian Thauvin sobre Liga MX y Ligue 1: "Hay muchas cosas que cambian"

Asimismo, Thauvin explicó que tuvo que adaptarse a los cambios y por ello solo ha estado presente en 4 de los 10 partidos disputados hasta ahora en el certamen mexicano. "Después del segundo partido que jugué hablé con Miguel (Herrera) y le dije que no me sentía bien. Necesitaba acostumbrarme a mis compañeros y al ritmo del equipo. Le comenté que prefería trabajar con el preparador físico para ir de a poco”, agregó.

De igual manera, el delantero indicó que, a pesar de los cambios, se encuentra contento de estar en México. "Me siento muy bien. Fue un cambio muy grande en mi vida. Antes estaba en el futbol europeo y hay muchas cosas que cambian: el idioma, la mentalidad, el futbol, pero estoy muy feliz en México. Me gusta la ciudad, el equipo y la manera en la que me han recibido”, sostuvo el también ex Newcastle de la Premier League.