Ver Arcane, acto 3 ONLINE: entérate la fecha de estreno del capítulo 7, 8 y 9 de la serie

La nueva serie animada de Netflix ha sido un verdadero éxito de vistas. Arcane , como se llama, está basada en el popular videojuego League of legends . Esta producción fue dividida en tres actos, los dos primeros causó mucho revuelo en redes sociales no solo por su historia, sino también por la animación.

Por ello, el tercer acto, que se estrena esta semana, tiene a sus seguidores pendientes por lo que vaya a pasar. Si eres de los que no visto la serie o no nunca ha jugado el League of Legends, no te preocupes, aquí resolveremos algunas dudas de este acto final.