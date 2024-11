Spider Man No Way Home: Amy Pascal le pidió a Tom Holland y Zendaya que no salieran

Spider Man No Way Home , la película más esperada del año por todos los fanáticos de Peter Parker, se estrenó el pasado miércoles en todas las salas de cine a nivel mundial. Y los entretelones de la producción han empezado a salir a la luz. Uno que se ha vuelto viral en las redes sociales es el que reveló Amy Pascal sobre la relación Tom Holland y Zendaya.

Dicho consejo consistía en que no salieran juntos. "Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les di una advertencia. No te involucres, simplemente no te involucres. Intenta no involucrarte", dijo para la entrevista.