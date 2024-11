Andrew Garfield actuaría en la nueva temporada de Cobra Kai

Andrew Garfield y su participación en " Spiderman No Way Home " le está generando grandes beneficios. El actor es un fan confeso de Cobra Kai , la precuela de Karate Kid de Netflix, y a poco de iniciar la cuarta temporada los fans ya especulan con su posible aparición en la serie.

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, quienes son guionistas y productores de la serie, fueron entrevistados por Collider y allí resaltaron la posible aparición de Gardfield, aunque evitaron confirmar si se dará o no.

Ya se confirmó que protagonizará The Amazing Spider-Man 3 tras su éxito en 'No way home', sin duda verlo nuevamente en la piel del arácnido ha causado gran revuelo dentro de los fans.