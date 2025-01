¡Nadie lo consigue! Encuentra a los 2 gatos con collar en menos de 10 segundos

Reto viral: encuentra a los 3 gatos con collares entre el resto / Fotos: Televisa

Listo, ahora solucionemos juntos este enigma viral: "Si no has podido hallar a los traviesos gatos ocultos, no te preocupes, ya que te lo diré. Uno de ellos está ubicado en la octava fila, otro en la novena fila y finalmente uno en la decimoquinta", es lo que reveló el reto en internet.