WhatsApp Plus 2022: conoce las novedades que trae el APK 18.90

La app de mensajería directa WhatsApp Plus se ha convertido en la más concurrida por millones de usuarios en todo el mundo, a pesar de que no es una aplicación oficial, las personas disfrutan de esta aplicación que sin duda tiene muchas más funciones que el WhatsApp tradicional.

Ante ello, para el presente 2022 WhatsApp Plus ha llegado más recargada que nunca, puesto que, el servicio presentó su más reciente actualización donde sin duda trajo consigo nuevas funciones y herramientas que los usuarios podrán utilizar sin mayor problema.

Es así que, a través de la siguiente nota, te queremos dar todos los detalles que debes saber sobre el APK de WhatsApp Plus 18.90 donde te detallaremos cuáles son las novedades que trae consigo.

En la versión de WhatsApp Plus 18.90 encontrarás el más reciente pack de emojis, nuevos temas a la aplicación y lo más novedoso, ocultar que estás "En línea". Con la actualización de la app puedes dejar de mostrar la palabra "Conectado" eligiendo la configuración en Ajustes.

Para instalar WhatsApp Plus, primero debes eliminar la aplicación original de WhatsApp y seguir los siguientes pasos:

Whstapp Plus, al no ser una aplicación oficial, no se encuentra en el App Store de Apple y sólo se puede instalar a través de una APK en Android.