Horóscopo para HOY: Predicciones de Josie Diez Canseco - viernes 11 de febrero

Razón de lo anterior, encontramos que hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales, cada uno con su particular destino. A continuación, revisa la tabla de los signos hoy con Josie Diez Canseco.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Tendrás la oportunidad de reencontrarte con una persona que fue muy especial para ti, despertaran viejos sentimientos y decidirás reconquistar su amor, no te costara mucho porque eres correspondido. No dejes que las influencias negativas afecten tu rendimiento laboral, la indiferencia será tu mejor arma de protección. Económicamente atravesarás por un gran momento Número de suerte, 6.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Llamaras la atención de muchas personas en una reunión a la que asistirás y no perderás la oportunidad para conquistar a alguien que te encantara, podría ser el inicio de un romance maravilloso. Tu buen humor te ayudara a limar asperezas con un compañero, recuperar su amistad te brindara tranquilidad y entusiasmo para seguir trabajando. Número de suerte, 15.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Conocerás a alguien que te hará recordar a un amor del pasado pero no te dejes llevar por la nostalgia e intenta conocer mas a esta persona que puede ofrecerte un amor sincero. Hoy alguien podría culparte de un error que no cometiste, da tu versión de las cosas y se aclarará la equivocación, te pedirán disculpas. Número de suerte, 3.