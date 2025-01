Test viral polémico: ¿Qué carro debe cruzar primero? tienes 10 segundos

¿Qué carro debe pasar primero?

Así que no lo pienses más, y pon mucha atención a la imagen. Es importante saber que el 90% de las personas que intentaron resolverlo, no dieron con la respuesta ideal.

Sí llegaste hasta aquí, es muy probable que no estés seguro de tu respuesta o elección. Pero no te preocupes, sabemos que la imagen de los 3 vehículos en una intersección con tres vías, no está tan sencilla si no tienes experiencia manejando. Otro detalle a tomar en cuenta es que en ninguna parte de la imagen hay señalizaciones.