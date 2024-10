Reto viral: Encuentra el error de la imagen en solo 10 segundos

Verás un antiguo dibujo que muestra un paisaje, una casa y un árbol con frutas, pero ¿realmente todo está en su lugar? Presta atención a cada detalle del reto y ve abajo la respuesta si no lo logras resolver ¿Empezamos?

¿Cuál es el error en esta imagen? Descifra el reto viral en 15 segundos / Foto: acertijosymascosas.com

Si el desafío visual te hizo cabecear, no te preocupes, aquí una pista: presta atención a cada elemento adelante de la cada de campo, algo no está bien con árbol ¿Puedes echarle otro vistazo?

Vamos solucionando el reto en internet que dejó a miles abatidos: resulta que no existe un árbol de frutos y al mismo tiempo brote flores; sumado a ello, la puerta delante de ti no posee una perrilla ¿Notaste estos errores? No olvides compartir el enigma con otros y comprar si lo solucionan.