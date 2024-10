¿Serás rico o pobre?: Resuelve este test psicológico que revelará tu futuro

Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero a la mayoría de nosotros no nos vendría mal un poco más de esos billetes verdes. Por ello, te traemos un divertido test de personalidad para que conozcas si algún día serás rico o pobre.

Para saber ello, deberás responder 10 preguntas con total sinceridad en un corto tiempo. Recuerda que este test no cuenta con sustento científico, solo se basa en experiencia de las personas.

RESUELVE EL TEST DE PERSONALIDAD

Responde con sinceridad y descubre si serás rico o pobre

1. Te han ofrecido un trato: Puedes reciir 10 000 dolares en este momento o esperar un año ¿Qué eliges?

A) Yo diría "no" ambos (20)

B) Tomaré el dinero ahora (10)

C) Esperaré un año, para obtener más dinero 30)

2. El asistente en la tienda te dice que tiene una oferta genial de 3x2. ¿Agarras la oferta o lo dejas?

A) Por supuesto, es una gran oferta (10)

B) No me comprometeré a comprar más (20)

C) Solo compro un par (30)

3. ¿Haces lista de comprar y te apegas a un presupuesto?

A) Claro que si (30)

B) No, ¿quién tiene tiempo para eso? (10)

C) A veces, solo cuando me queda poco dinero (20)

4. Sale un nuevo smarthphone ¿Te lo compras?

A) No, estoy bien con el que tengo (30)

B) Si, pero solo si puedo pagarlo (20)

C) Lo necesito ahora mismo (10)



5. ¿Cuál es el regalo de cumpleaños perfecto para ti?

A) Dinero, dinero, dinero (10)

B) Cursos en línea o suscripciones a lo que yo quiera (30)

C) Algo divertido que nunca me compraría (20)



6. Tu amigo te dice que le dieron 2 entradas gratis para ver a tu banda favorita en otro país, pero debes pagar el viaje y el alojamiento ¿Qué dices?

A) No, porque no está en mi presupuesto (30)

B) Sí claro (10)

C) Déjame ver cuánto me costarán los los boletos y el hotel (20)

7. ¿Cuál de las siguientes opciones suena más parecido a tus hábitos alimenticios?

A) Comida chatarra (10)

B) Comida saludable (30)

C) Me encanta comer fuera (40)

8. ¿Cuál de esto se parece más a tu comportamiento en las redes sociales?

A) Elegiré ese trabajo (20)

B) Trataré de sacar el mayor provecho a mi hobby (30)

C) Haré lo que amor, el dinero no es todo (10)

9. Te ofrecen un ascenso, pero tienen que despedir a tu mejor amigo ¿Qué haces?

A) Claro que lo rechazaré (10)

B) Hablaré con mi amigo y luego tomaré una decisión (20)

C) Lo aceptaré. Mi amigo entenderá (30)

10. ¿Cuál crees que es el sentido de la vida?

A) Lograr todos los objetivos, incluidos los financieros (30)

B) Se trata de disfrutar el viaje, no llegar al destino (20)

C) Cambiar el mundo para el bien común (10)

RESULTADOS DEL TEST DE PERSONALIDAD

100 A 160 ptos.

Si la suma de tu respuesta te dan de 100 a 160 puntos, quiere decir que estarás viviendo en modo ahorro. En otras palabras, quizás no seas rico en cuanto al dinero, pero serás rico de recuerdos, amigos, ya que el dinero no es tu prioridad, gastas más de lo debido.

170 A 230 ptos.

Si tus respuestas sumaron de 170 a 230 puntos, vivirás bastante cómodo, siempre tendrás para pagar tus cuentas, comer afuera de vez en cuando y comprar cosas de buena calidad. Trabajas duro y planificas tus gastos.

230 A 300 ptos.

Finalmente, si tus respuestas sumaron de 230 a 300, ¡Felicidades! eres un futuro rockefeller, podrás nadar en tu propia piscina de dinero. Eres una persona que cuenta cada centavo que tiene para multiplicarlo, eres muy trabajador y decidido.