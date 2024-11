¿Eres cariñosa o fría? La imagen que veas definirá tu personalidad

Los test de personalidad son una tendencia muy importante en las redes sociales. Gracias a ellos podemos descubrir facetas de nuestra vida que no conocemos y también algunos aspectos de la personalidad que es difícil encontrar o aceptar que tenemos. A veces podremos sorprendernos y en otras confirmar una sospecha que teníamos.

(FOTO: DIFUSIÓN)

Si viste primero la mano, eres una persona muy cariñosa, aspiras a algo más y te gusta tener relación con muchas personas y compartir momentos de calidad con ellos. Vives tus días como si fueran los últimos, eres bondadosa y generosa. Además, te alejas de las personas que te parecen hipócritas y te alejas de los entornos en donde no puedes crecer.

Si viste primero la huella, es porque eres una persona muy selectiva con tus vínculos afectivos y con las relaciones que entablan. Da preferencia a la calidad de las relaciones y no a la cantidad. Y aunque no es nada malo, no expresas tus sentimientos con palabras, sino con acciones.