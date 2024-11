¿Por qué Lucas fue despedido? Descifra este acertijo visual que pocos lograron resolver

- Lucas trabaja como contador en una empresa que fábrica de muebles.



- Hace unos días olvidó agregar los resultados de las ventas en el informe semanal de finanzas. Afortunadamente su jefe no se dio cuenta, por lo que, corrigió el documento a tiempo.



- Ayer llegó tarde al trabajo y se perdió una reunión importante con el departamento de ventas, tuvo suerte porque su jefe tampoco había ido.



- Hoy Lucas no saludó a su jefe por su cumpleaños y no es el único.



- De pronto, su jefe ingresa a su oficina y lo despide. Pero, ¿Qué hizo Lucas?