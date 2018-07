“Avengers 4”: Película llegaría a los cines días antes de lo programado

La saga de los ‘Avengers’ sigue generando mucha expectativa y ahora, tras la información que hizo pública IMAX, la nueva películas de los superhéroes se estrenaría días antes de los que se había programado anteriormente y la razón por la que se habría decidido esto sería por los fanáticos.

Ya era conocido por todos que el nuevo film que prepara Marvel Studios llegaba a los cines el 3 de mayo del 2019, pero ello habría cambiado. El calendario de estrenos que proporcionó la compañía IMAX cambiaba la fecha establecida en principio y la confirmaba para el mes de abril.

Recordemos que “Avengers: Infinity War - Part 1” también adelantó su fecha de presentación ante el público en Estados Unidos y que sea igual a la internacional. La principal motivación en aquel momento es que los seguidores no sufran de los odiosos spoilers y puedan disfrutar a pleno del film.

Por el momento no se conoce la fecha oficial del estreno de la película, pero el cambio no sería tan drástico ya que solo se habla de adelantarlo por una semana. Los fanáticos, cual sea el momento de llegada del film a los cines, no quieren perderse ningún detalle y más por la trama que se viene.