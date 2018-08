WWE: Randy Orton es investigado por conducta sexual inapropiada

Según el portal wrestlingnews.co, el famoso luchador Randy Orton ha comenzado a ser investigado por la WWE por comportamiento sexual inapropiado. Este tema surgió luego de que un usuario en Reddit publicó el origen de estas acusaciones.

La historia data desde el año 2012 con los podcasts del fundador de MLW y excreativo de WWE, Court Bauer. En uno de estos audios Bauer publicó declaraciones sobre el luchador de WWE en la que se le acusaba de comportarse sexualmente cuando se estrenaba un nuevo creativo.

"Por cada nuevo creativo que aparece, entraba en la sala y se bajaba los pantalones, sacaba su p****, se toca y luego decía: 'Soy Randy Orton, dame la mano... oh, no quieres ¿Estrecha mi mano? ¿No serás un amargado? Eres asqueroso, tío'. ¿Debí decirle a Vince y Steph que no le darás la mano a Randy Orton?", explicó Court.

Asimismo, Bauer comentó que los escritores poco a poco se alejaban cuando Orton realizaba este tipo de actos. Contó también que dichos sucesos paraban solo cuando el luchador estaba lesionado y no iba.