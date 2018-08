WWE EN VIVO: Ronda Rousey y Alicia Fox se enfrentarán este lunes en Monday Night Raw

El WWE Monday Night Raw de este lunes 6 de agosto (7.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2 y WWE Network) presentará la primera lucha estelar de Ronda Rousey, excampeona de peso gallo del UFC, en la marca roja ante la luchadora Alicia Fox, vigente poseedora del cinturón de la división Divas. Ambas se medirán por se volverán a medir por dicho título en SummerSlam 2018.

La lucha entre Ronda Rousey y Alicia Fox para este Raw se realizará en el ring del Jacksonville Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida, donde más de 15 mil personas esperan ver a 'Rowdy' alzando, por primera vez, el título femenino de la WWE.

“You can’t see the stars without darkness.” So proud of how far you’ve come. Can’t wait to celebrate after your first match AND WIN! on #Raw @RondaRousey 🖤 pic.twitter.com/hPnryJ9lS8