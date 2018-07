WWE SmackDown EN VIVO ONLINE: AJ Styles, Daniel Bryan y Nakamura previo al SummerSlam 2018

La WWE llevará a cabo el episodio 989 de SmackDown Live este martes 31 de julio desde las instalaciones del Amalie Arena en Tampa, Florida y tendrá todas las incidencias de cara al evento SummerSlam 2018. La transmisión se realizará EN VIVO ONLINE a partir de las 7.00 p.m. por señal de Fox Sports 3 y Libero.pe.

Jeff Hardy reaparecerá esta noche dos semanas después de haber recibido una colosal paliza a manos del Randy Orton en plena lucha ante Shinsuke Nakamura por el Campeonato de los Estados Unidos. El popular ‘Enigma’ se pronunciará ante la ‘Víbora’, que mandó un desafiante mensaje a todo el vestuario y quizás le rete a una lucha para SummerSlam.

La división en parejas también tendrá un importante enfrentamiento. Y es que Los Usos se verán las caras ante The Bar (Sheamus y Cesaro), y el ganador combatirá con The New Day en la gran final de esta especie de torneo en el que el ganador retará a los vigentes campeones, Bludgeon Brothers en el PPV del mes de agosto.

AJ Styles se pronunciará tras lo sucedido el martes pasado en donde recibió un brutal ataque de espaldas de Samoa Joe, quien incluso firmó el contrato para que peleean el próximo 19 de agosto. Paige iba a anunciar al retador del 'Phenomenal' ¿valdrá el contrato o el 'samoano’ será el nuevo aspirante al título mundial?