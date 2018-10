Marvel: La actriz Tessa Thompson reveló que sucedió con Valkyria en Infinity War.

Avengers: Infinity War generó un gran impacto en los espectadores por la cantidad de personajes que perdieron la vida en esta última entrega. Sin embargo, quedaron algunas incógnitas sobre algunos héroes que no aparecieron en la cinta pero se desconoce si permanecen vivos, uno de ellos es Valkyria.

Ante esta interrogante, la actriz que encarna a la feroz guerrera de Asgard, Tessa Thompson, respondió en su cuenta de Twitter tras la pregunta de una fanática. “Está viva y prosperando”, respondió la interprete de Valkyria en Thor: Ragnarok.

En el inicio de Infinity War, la nave donde se encontraban los asgardianos es atacada por Thanos y la Orden Oscura para recuperar el Teseracto, asesinando a Loki y a Heimdall. Valkyria habría escapado antes de la llegada del titán loco con algunos de los tripulantes.

Todo haría indicar que Thompson volverá para la cuarta película de 'Los Vengadores', siendo una de las sobrevivientes de la aniquilación de la mitad del universo. Los héroes más poderosos de la Tierra buscarán una forma para derrotar a Thanos y regresar todo a la normalidad.

EL DATO

Avengers 4 se estrenará en los cines en abril del 2019.

No, she’s in one piece and THRIVING 🤺 https://t.co/AUuyAMoCbf