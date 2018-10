The Walking Dead: personaje murió en la nueva temporada y actor lució disgustado por ello [VIDEO]

El primer capítulo de la novena temporada de The Walking Dead, "A new beginning", trajo muchas sorpresas para Rick Grames (Andrew Lincoln). Sin embargo, los fanáticos presenciaron la muerte de un personaje, lo cual no fue del agrado del actor de la serie.

SPOILERS a continuación

Gregory (Xander Berkeley) fue ejecutado durante el estreno de la novena temporada de The Walking Dead, ello luego de intentar matar a Maggie (Lauren Cohan).

En diálogo con Entertainment Weekly, Berkeley confesó que esperaba que "Gregory" tenga una muerte "más elegante".



"El año pasado, un asistente me había dado ideas de hacia dónde me dirigía, y luego se cambió a Fear The Walking Dead y llegó Angela (Kang) con su nuevo conjunto de ideas", aseguró.



El personaje generaba encono en los fanáticos de The Walking Dead, por lo que muchos celebraron su muerte. Sin embargo, el propio Berkeley se mostró disgustado por su abrupto adiós a la serie.



Cabe recordar que la muerte de Gregory es muy parecida a la que tuvo el personaje en el cómics de Robert Kirkman. Pese a ello, el actor se vio sorprendido.