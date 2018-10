The Walking Dead: actores enviaron sentidos mensajes por la muerte de Scott Wilson

Scott Wilson, quien interpretaba a Hershel Greene en The Walking Dead, falleció a los 76 años por leucemia. Su muerte se dio apenas horas después de que los productores del programa informaran su aparición en la novena temporada.

Ante la pérdida del querido actor, la productora de AMC se pronunció: "Scott será recordado como un gran actor, y por sobre todo, como una gran persona. El personaje que interpretó en 'The Walking Dea', Hershel, fue el centro emocional de la serie. Nuestros corazones están con su esposa, familia, amigos y con los millones de fans que lo amaban".

Por su parte, Norman Reedus, quien interpreta a Daryl en The Walking Dead, publicó una foto en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje. "Jamás conocí a un tipo que me gustara más que este. Voy a extrañarte tanto", indicó el actor de "The Walking Dead", señaló.

Otro actor que habló sobre la lamentable pérdida fue Chandler Riggs, quien interpreta a Carl Grimes: "Voy a extrañarte. Aprendimos tanto de vos, y es tan triste saber que no estarás más con nosotros. Nunca olvidaré todo lo que me dijiste y los momentos que compartimos".

Angela Kang, productora general de la serie, también tuvo palabras emotivas para el actor: "Como su personaje, Hershel, era un padre sustituto y abuelo para muchos en la familia 'The Walking Dead'. Descansa en paz, Scott Wilson", sentenció.

Cabe precisar que la novena temporada retorna este domingo y, sin duda, estará marcada por el fallecimiento de Scott Wilson.