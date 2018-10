Hermana de Carlos Lampe es la protagonista que le dediquen cantos al arquero de Boca Juniors [FOTOS]

El portero boliviano Carlos Lampe llegó a Buenos Aires para incorporarse como refuerzo de Boca Juniors con un contrato para tres meses y cumple así su "sueño" de jugar en el club argentino, algo que considera un premio a su esfuerzo y por lo que prometió "mojar la camiseta".

No todo es color de rosa para el ex guardameta de Huachipato ya que su hermana, ex deportista y modelo que lo hace sufrir por los cánticos que le dedican en la cancha por la belleza que derrocha.

PUEDES VER: Angelica Anderson y su adicción por los deportes de contacto

"Cuñado, cuñado", se escucha desde las tribunas en cada encuentro que jugaba en Chile y ahora volverá a sufrir esas escenas en Argentina en donde ya comenzó a realizar noticia por su escultural figura que ha sabido conservar siendo una cotizada modelo.

PUEDES VER: Claudia Ramírez conquista Instagram con sensual imagen disfrutando el sol [FOTO]

Con 34 años es madre de Santiago y en su juventud se destacó como modelo y basquetbolista. Al igual que su hermano, jugó en la Selección de Bolivia.

EL DATO

Claudia Lampe fue novia en 2011 de Alejandro Delorte, ex futbolista de Olimpo de Bahía Blanca, quien jugó en el fútbol boliviano.