Stan Lee habría llegado a grabar sus escenas para Avengers 4

Este lunes el mundo quedó conmocionado por la muerte del icónico Stan Lee, mítico dibujante que creó el Universo Marvel. Él se hizo famoso por sus constantes cameos en las diferentes películas de superhéroes y, ante su deceso, varios se preguntan si aparecerá en Avengers 4.



Joe Russo, uno de los directores de Avengers, hizo hincapié en los cameos que realizó Stan Lee hace meses y detalló que este grabó todas sus futuras apariciones en un solo día, ello por su delicada condición de salud.

“A Stan no le encanta viajar, así que intentamos hacer todos sus cameos al mismo tiempo”, había asegurado Russo, director de Avengers 4 a BBC Radio Scotland en abril.



“Así que si tenemos otras películas que se están filmando al mismo tiempo, por ejemplo, Ant-Man 2 y Avengers 4 agrupamos sus cameos y lo llevamos de un set al otro, así conseguimos que filme todas sus apariciones en un solo día”, enfatizó en aquel momento.

Pese aa que no se confirma, Russo da a entender que Stan Lee grabó en paralelo su cameo en Avengers 4 con la de Ant-Man and The Wasp, que ya se vio.



Más allá de eso, se prevé que Marvel Studios le realice un homenaje a Stan Lee de alguna forma en su próximos estrenos.