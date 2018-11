Marvel Studios comparte la línea de tiempo oficial de sus películas

'Marvel Studios: The First 10 Years' es un libro que va a ser lanzado este martes 20 de noviembre. En esta redacción podrás encontrar una línea de tiempo oficial en el que se establece el orden de todos los sucesos que han ido marcando la historia del universo cinematográfico de esta compañía.

Esto no es nada menos debido a que en varias ocasiones han surgido confusiones al momento de querer establecer de manera coherente el orden de los sucesos en las películas de Marvel.

'Spider-Man: Homecoming' inició con un flashback luego de que ocurriera la batalla de Nueva York ante las fuerzas Chitauri que ha marcado la primera película de 'The Avengers'. Luego se indicó que que los hechos principales de la nueva historia del arácnido se situaban ocho años después. Osea se dio a entender que pasarían en el 2020. Eso fue modificado hoy en día para instaurar a Homecoming en 2016.

De igual manera, 'Ant-Man and the Wasp' pasó poco antes de 'Infinity War', ya que Scott Lang todavía cumple su arresto domiciliario. Capitana Marvel se situará en 1995, por lo que al Nick Fury de Samuel Jackson le van a faltar quince años para inmiscuirse en el domicilio de Tony Stark para preguntarse si ha oído de la iniciativa Vengadora.

Aquí la línea de tiempo completa:

1943-1945: Captain America: The First Avenger

2010: Iron Man

2011: Iron Man 2, The Incredible Hulk, Thor

2012: The Avengers, Iron Man 3

2013: Thor: The Dark World

2014: Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2

2015: Avengers: Age of Ultron, Ant-Man

2016: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming

2016-2017: Doctor Strange

2017: Black Panther, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War