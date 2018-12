Wos venció a Aczino y es el ganador del Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional 2018 [VIDEO]

Este sábado se definió al nuevo ganador del Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional Buenos Aires 2018, la cual se desarrolló en Argentina en el Club Hípico Argentino. Tras una intensa pelea EN VIVOcon sus rimas Wos derrotó a Aczino y se hizo ganador del título.

Fue una intensa pelea de freestyle, en el que el mexicano Aczino intentó revalidar su título. No obstante, la decisión del jurado fue a favor del local.

Es importante señalar que la próxima edición del Red Bull Batalla de los Gallos será en España.

Revive la final de Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional Buenos Aires





Aczino, el destacado freestyler mexicano, se enfrenta al argentino Wos por su revancha.

En las semifinales del Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional, Wos derrotó al Valles T y peleará por el título.

Bnet no pudo imponerse en el freestyle a Aczino, que intentará llevara la corona.





Horarios del Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional 2018



Costa Rica: 9:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Perú: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Panamá: 10:00 a.m.

Cuba: 10:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

República Dominicana: 11:00 a.m.

Chile: 12:00 p.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Paraguay: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

Brasil: 1:00 p.m.

España: 4:00 p.m.