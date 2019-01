'Goose' será la superestrella de Capitana Marvel por encima de la protagonista [FOTOS]

Los especialistas que han conocido un poco más de la historia sobre esta película señalan que la primera reacción de Capitana Marvel es que ella principalmente está fuera del panel a premiaciones, y Goose 'el gato', es el principal arquitecto de este largometraje porque se va llevar todas las luces. Esto es lo han dicho las audiencias después de que disfrutaron viendo la proyección de esta secuencia de imágenes.

Capitana Marvel ha sido mostrada como un puñado de cualidades que podría servir mucho siempre y cuando no exista Goose, el gato de la heroína. Según informa la prensa de estados unidos especializada en espectáculos, porque a falta de dos meses de que Brie Larson debute oficialmente, algunas personas ya vieron la película.

"Goose ya ha jugado un papel muy importante en la campaña de promoción al obtener su propio póster de personaje junto con algunas figuras de acción diferentes que vienen con algunos de los personajes más grandes como Danvers y Nick Fury", sostuvieron algunas personas hacia 'Movie web', en una recolección de conceptos con respecto al tema mencionado.

La historia real de este personaje entrañable es que posiblemente tenga unos tentáculos que sirven para defender a su compañera (Capitana Marvel) y salir bien parado de las diversas amenazas a nivel mundial. Aquí es donde entra la interpretación sobre la historia de Goose, quien es de raza Flecken, una especie intergaláctica, disfrazada. Se enoja bastante cuando lo amenazan, poniéndolo de esa manera, incluso hasta se podría señalar como el causante de la pérdida del ojo en Nick Fury.

Hearing #CaptainMarvel screened. After it ended everyone was talking about the cat. Stole the show. Must. See. This. Movie. Stat. pic.twitter.com/WRozSmpbdX