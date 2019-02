Super Bowl 2019 EN VIVO: Conoce todos los avances de películas y series que se verán esta noche [VIDEO]

Solo faltan pocas horas para el gran Super Bowl LIII 2019 desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta entre Los Angeles Rams y New England Patriots. El mundo entero estará atento a este evento, considerado entre los 10 mejores para no perderse antes de morir.

Además, durante el show del medio tiempo, el público podrá disfrutar del esperado concierto de Maroon 5 así como los avances de las películas y series a estrenarse en este 2019.

Una de estas será el nuevo tráiler que se verá de Toy Story 4. La cinta producida por Pixar tendrá su cuarta entrega y hoy se verá un nuevo avance de la película.

Otro avance confirmado será el de "Hobbs and Shaw". El spin-off de "Rápidos y Furiosos" presentará un tráiler de esta cinta aunque no se sabe si será el mismo que se acaba de viralizar en las redes sociales.

Para cerrar con broche de oro, Avengers: Endgame hará su aparición con un nuevo avance. La película que se estrenará el 26 de abril de este año será, quizás, la más esperada de este año y qué mejor manera de hacerse notar que en el Super Bowl.

El resto de la lista la completan Capitana Marvel, Nosotros, Parque Mágico, Scary Stories To Tell In the Dark y Battle Angel: La última guerrera.

¿Qué es el Super Bowl?

El Super Bowl es la gran final del fútbol americano de Estados Unidos que se disputa en febrero. Los mejores de la temporada se enfrentan en el Super Tazón.

¿Qué significa la NFL?

La National Football League (NFL), conocida como Liga Nacional de Fútbol Americano, es la mayor liga de fútbol americano profesional. Está dividida en dos conferencias: la Nacional (NFC) y la Americana (AFC).