Super Bowl: Los mejores comerciales que serán visto en el entretiempo

Muchas de las marcas americanas anunciarán en el Super Bowl de este domingo 3 entre Los Angeles Rams y New England Patriots; dar a conocer su nombre con la intención de ganar adeptos. Aquí te presentamos los 5 comerciales que merecen las atención de los televidentes en el entretiempo del Super Tazón 53.

DORITOS

La banda norteamericana Los Backstreet Boys acompañado con Chance the Rapper hacen un mezcla del éxito musical de los noventa "I Want It That Way" , el cual invita a degustar el nuevo sabor de Doritos, "Flamin' Hot Nacho".

AMAZON

En el comercial aparece Forest Whitaker que trata de escuchar un podcast desde su cepillo de dientes Alexa; Harrison Ford enojado debido a un collar de perro que compró y al parecer no es de su agrado.

Colgate

El actor Luke Wilson expresa los beneficios de usar la marca de pasta dientes y del enjuage bucal, este spot solo al principio de la descripción de Wilson enfoca su rostro.

COCA COLA

La marca estadounidense de bebida preparó un anuncio de conexión y diversidad utilizando dibujos animados originales de antaño, parafraseando la frase del poeta Gertrude Stein: "A coke is a coke".

Budweiser

Unos caballos Clydesdale trotan a paso ligero a través de un camino al compás de la canción "Blowing in The Wind" (Soplando en el viento) de Bob Dylan destacando que la cerveza se fabrica con energía renovable.