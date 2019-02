"Capitana Marvel" estrenó impactante nuevo teaser tráiler por el Super Bowl 2019 [VIDEO]

En un corto vídeo de 30 segundos de duración, Marvel Studios volvió a dar algunas pistas de lo que será la película de 'Capitana Marvel', siendo su estreno fijado para marzo próximo. En ella se puede apreciar a la protagonista conversar con su compañera de aviación.

Así como también su duro entrenamiento en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sus combates en el aire. Se revela los peligros a los que tendrá que enfrentar, los rivales que tendrá que vencer y la tónica de la misma junto a los demás personajes de la película.

Recordemos que hace muy poco se pudo conocer que un gato será el verdadero protagonista de Capitana Marvel, según refiere la última información filtrada por los medios especializados. A su vez, también se pudo conocer que Keanu Reeves estuvo muy cerca de encarnar el papel de Jude Law en la película.

Se ha establecido el 8 de marzo como fecha de lanzamiento.

