► Super Bowl 2019 EN VIVO ONLINE | Patriots 3-0 Rams aquí por ESPN y Azteca Deportes por la final de la NFL desde Atlanta

Super Bowl 2019 | Patriots vs Rams VER EN VIVO ONLINE: Los honorables equipos representativos de New England y Los Angeles se medirán este domingo 3 de febrero (6.30 p.m. - hora peruana; 5.30 p.m. - hora mexicana) en el Mercedes-Benz Stadium por el trofeo de la temporada de la NFL en el evento del Super Bowl 2019. Entérate de todos los detalles previo al partido: estadísticas, ¿cómo llegan?, canales, horarios, show en directo y los tráilers de las películas del Super Tazon 53.

SUPER BOWL 2019: PATRIOTS VS. RAMS: TODO EL EVENTO EN DIRECTO.

Todo el Super Bowl 2019. Sigue aquí todas las incidencias de la gran final de la NFL.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS RAMS: SEGUNDO CUARTO

3Q | 3-0: ¡Comenzó el tercer cuarto entre los Patriots y Rams!

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS RAMS: DESCANSO Y SHOW EN VIVO

- A continuación, el grupo Maroon 5 hará su presentación en el estadio donde se juega el Super Bowl 2019.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS RAMS: SEGUNDO CUARTO

2Q | Patriots 3-0 Rams: ¡Fin del segundo cuarto!

2Q | Patriots 3-0 Rams: Patterson obtiene 5 yardas a favor de los Patriots. Los de New England continúan dominando en el Super Bowl

2Q | Patriots 3-0 Rams: Brady busca el pase corto hacia James White pero se queda incompleto. Muy bajo el servicio de la leyenda

2Q | Patriots 3-0 Rams: Jared Goff alargó tanto la jugada que Kyle Van Noy lo derriba y obliga a que devuelvan el balón.

2Q | Patriots 3-0 Rams: Jared Goff no luce muy bien. Parece nervioso y no ha logrado complicar a la defensa de los New England. El panorama se complica para Los Angeles a tres minutos de terminar el segundo cuarto.

2Q | 3-0: Stephen Gostkowski no falla de nuevo! Con una gran patada de 42 yardas, los New England Patriots se colocan adelante en el marcador.

2Q | 0-0: Hogan tiene problemas para desarrollar su mejor nivel

2Q | 0-0: Excelente combinación entre Julian Edelman y Tom Brady para proteger a los Patriots. Por ahora, hay un solo dominador pese al resultado.

2Q | 0-0: Simon intercepta el pase de Goff y los Patriots van por el contragolpe. Hoy han fallado los mejores en la entrega de pases de este Super Bowl 2019.

2Q | 0-0: ¡Inició el segundo cuarto entre Patriots y Rams.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS RAMS: PRIMER CUARTO

1Q | 0-0: ¡Final del primer cuarto del Super Bowl 2019!

1Q | 0-0: La defensa de Donald ha sido importante en esta temporada de la NFL y consiguió frenar a Tom Brady.

1Q | 0-0: Los Patriots pierden yardas por un sack de Clayborn. El primero de la final del Super Bowl 2019.

1Q | 0-0: ¡Primer pase completo de Goff!

1Q | 0-0: ¡Atención! Este es el nuevo sport de la película de la Capitana Marvel.

1Q | 0-0: ¡No puede ser! Stephen Gostkowski falló el intento de 46 yardas. El juego sigue igualado entre los Patriots y los Rams.

1Q | 0-0: Se produce un castigo de 15 yardas para los Rams.

1Q | 0-0: Jared Goff (Rams) no pudo completar este envío. Se calienta la final de la NFL.

1Q | 0-0: Dura falta de Chris Hogan (Rams) sobre Tom Brady (Patriots).

1Q | 0-0: ¡Atención! Tenemos nuevo spot de Avengers: Endgame.

“Some people move on. But not us.” Watch the brand-new #AvengersEndgame spot that aired during the big game. See the film in theaters April 26. pic.twitter.com/heORAzrbzx — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 3 de febrero de 2019

1Q | 0-0: Cordarrelle Patterson empujar a los Patriots en el primera ataque. Salieron con todo. Los Rams no se lo esperaban.

- Hoy se conocerá al nuevo campeón del Super Bowl 53. ¿Quién será MBV? ¿Podrán los Patriots alcanzar el récord del Super Razón? ¿Quién será el MVP? ¡Llegó la hora!Comenzó el juego!

- Perú (6.30 p.m.) ; Estados Unidos, Atlanta (18.30 hrs): Todo listo, ¡COMENZÓ LA GRAN FINAL DEL SUPER BOWL 2019!

- Perú (6.18 p.m.) ; Estados Unidos, Atlanta (18.18 hrs): El himno de Estados Unidos es representado por Gladys Knight. Los equipos de New Englad Patriots y Los Angeles Rams ya se encuentran en el campo para iniciar la final del Super Bowl 2019.

- Perú (6.18 p.m.) ; Estados Unidos, Atlanta (18.18 hrs): Los futbolistas Ricardo Kaká y Harry Kane se encuentran observando el Super Bowl 2019.

- Perú (6.18 p.m.) ; Estados Unidos, Atlanta (18.18 hrs): Desde el año 2002, los New England Patriots han conquistado cinco títulos del Super Bowl. De esos cinco anillos, el quarterback Tom Brady se proclamó como la gran estrella de la NFL llevándose todos los MVP en las ediciones señaladas.

New England Patriots 20-17 Sant Louis Rams (2002)

New England Patriots 32-29 Carolina Panthers (2004)

New England Patriots 24-21 Philadelphia Eagles (2005)

New England Patriots 28-24 Seattle Seahawks (2015)

New England Patriots 34-28 Atlanta Falcons (2018)

- Perú (6.14 p.m.) ; Estados Unidos, Atlanta (18.14 hrs): La salida de Los Angeles Rams.

- Perú (6.00 p.m.); Estados Unidos, Atlanta (18.00 hrs): Así fue el intenso calentamiento de Los Angeles Rams que buscarán su segundo Super Bowl de su historia frente a los favoritos New England Patriots.

- Perú (5.56 p.m.); Estados Unidos, Atlanta (17.56 hrs.): Ingresan al campo los New England Patriots para ser los respectivos trabajos de calentamiento previo al Super Bowl 53.

- Perú (5.51 p.m.); Estados Unidos, Atlanta (17.51 hrs.): Conor McGregor, excampeón de los pesos ligeros y pluma del UFC, ingresó al campo del Mercedes-Benz Stadium en compañía de su hijo. El público ovacionó al irlandés que, de seguro, apoyará a los New England Patriots en la final contra Los Angeles Rams.

- Aquí más de 'The Notorious'.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿QUÉ EQUIPOS HAN GANADO MÁS VECES EL SUPER TAZÓN?

- Desde 1967 hasta la fecha se han disputado 52 ediciones del gran premio de la NFL. Este 2019, el Super Bowl 53 podría marcar un nuevo récord. Los New England Patriots, con cinco títulos (1986, 1997, 2008, 2012 y 2018) en su palmarés, necesitan ganar a Los Angeles Rams, que solo tiene uno en el 2000, para así poder alcanzar los seis de los Pittsburgh Steelers (1975, 1976, 1976, 1980, 2006 y 2009).

- Perú (6.30 p.m.); Estados Unidos, Atlanta (17.27 p.m.): Un poco de humor...

- Perú (6.30 p.m.); Estados Unidos, Atlanta (17.27 p.m.): A continuación, tenemos la relación de jugadores inactivos tantos de los Patrios como los de Rams. En el caso de los New England serán Obi Melifonwu, Duke Dawson, Keionta Davis, James Ferentz, Stephen Anderson, Derek Rivers y Ufomba Kamalu; los Rams, por su parte, tiene inactivos a Darios Williams, Justin Davis, Ogbonnia Okoronkwo, Trevon Young, Jamil Demby, Sebastian Joseph-Day y Tanzel Smart.

- No hay sorpresas con los Patrios inactivos para el Super Bowl 2019: Stephen Anderson, Duke Dawson, James Franz, Ufomba Kamalu, Obi Melifonwu, Derek Rivers, Keionta Davis.

- Así luce el estadio previo al Super Tazón 53.

- Un aficionado de los Patriots llegó hasta Atlanta por una entrada.

- ¡Buenas tardes! Hoy tenemos el juego entre los New England Patrios vs. Los Angeles Lakers por el Super Bowl 53.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ANTESALA

El entrenador en jefe de los New England Patriots, Bill Bellichick, dijo el último sábado que ya han hecho todo lo que debían hacer y que ahora solo falta esperar y "hacer todo lo que sabemos para conseguir el título de Super Bowl".

Los Patriots chocarán ante los Los Angeles Rams este domingo (hoy) en la ciudad de Atlanta en el evento Super Bowl LIII.

El sábado por la mañana el plantel de los Patriots tuvo una reunión especial y luego se dirigieron al estadio Mercedes-Benz para tomarse la foto del equipo y para tener una reunión con familiares y amigos.

"Todavía tenemos algunas cosas que revisar y cubrir, pero diría que ahora todo el mundo necesita prepararse para la forma en que queremos jugar y estar listo para salir y jugar de esa manera", dijo Belichick, estratega de los Patriots.

"Las próximas horas serán realmente importantes, como siempre lo son. Afinamos cosas y nos enfocamos para estar listos física, mental y emocionalmente para la noche del domingo", agregó

Un día antes, los Patriots se reunieron en el campo de Georgia Tech para su práctica final ante el Super Bowl 2019, en una sesión que duró un poco más de una hora.

El equipo usó cascos y jerseys (sin conchas) y practicó con más ritmo que el jueves. Cada jugador de los Patriots tuvo participación completa, incluido el apoyador Dont'a Hightower, quien se perdió la práctica del jueves debido a una enfermedad, y el tackle defensivo Malcom Brown, limitado el miércoles por una lesión en la pantorrilla.

"Ambos jugadores que se habían reportado lesionados, hicieron todo en la última práctica", dijo Belichick.

Los Patriots estaban concentrados, ya que la ofensiva inicial y la defensa alternaban períodos de 11 contra 11 contra el equipo de los Rams, trabajando a una velocidad de aproximadamente tres cuartos.

Belichick dijo que esa sesión fue una "revisión rápida" y similar a su práctica habitual de los viernes, solo un poco más corta.

Los Patriots cubrieron tanto los juegos regulares hacia abajo como a distancia y también ciertas situaciones, incluida la zona roja, patadas de gol, juegos en línea, de yardas cortas y de dos puntos. Todo con el fin de vencer a los Rams en Atlanta.

Los especialistas de los Patriots patearon en el estadio Mercedes-Benz a media mañana, así que por la tarde usaron máquinas para repasar las diferentes situaciones de patadas durante un par de periodos de equipos especiales.

"Esta es nuestra sexta práctica", dijo Belichick. "Hemos hecho todo. Creo que estamos listos para el partido".

Los Patriots realizaron una práctica en Foxborough, pero no trabajaron en plataformas durante su semana en Atlanta. "Tuvimos un buen ritmo. Hemos jugado mucho fútbol este año", dijo Belichick.

Para la tarde del viernes los Patriots no tenían nada programado para sus jugadores. Belichick dijo que los jugadores tuvieron la libertad de pasar la noche del viernes con sus invitados.

Sin embargo, el entrenador aseguró que este sábado luego de los entrenamientos que tuvieron en Atlanta ya se encuentran en la mejor forma, solamente en espera del inicio del partido que, según dijo, "de acuerdo a nuestra preparación y a nuestros análisis, ganaremos, para regresar al Foxoborugh como campeones del Super Bowl".

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: EL CAMINO DE LOS NEW ENGLAND

TEMPORADA REGULAR:

1- Houston Texans 20-27 New England Patriots

2- New England Patriots 20-31 Jaxonville Jaguars

3- New England Patriots 10-26 Detroit Lions

4- Miami Dolphins 7-38 New England Patriots

5- Indianapolis Colts 24-38 New England Patriots

6- Kansas City Chiefs 40-43 New England Patriots

7- New England Patriots 38-31 Chicago Bears

8- New England Patriots 25-6 Buffalo Bills

9- Green Bay Packers 17-31 New England Patriots

10- New England Patriots 10-34 Tennessee Titans

11- Descanso

12- New England Patriots 27-13 New York Jets

13- Minnesota Vikings 10-24 New England Patriots

14- New England Patriots 33-34 Miami Dolphins

15- New England Patriots 10-17 Pittsburgh Steelers

16- Buffalo Bills 12-24 New England Patriots

17- New York Jets 3-38 New England Patriots

RONDA DIVISIONAL:

Los Angeles Chargers 28-41 New England Patriots

FINAL CONFERENCIA:

New England Patriots 37-31 Kansas City Chiefs

El entrenador en jefe de Los Angeles Rams, Sean McVay, dijo que su equipo se encuentra al ciento por ciento a solamente un día del Super Bowl 2019 frente a los New England Patriots.

McVay agregó que todo el plantel ha hecho su mejor esfuerzo y que de acuerdo a los resultados en sus entrenamientos, los Rams están preparados para conseguir el domingo el trofeo Vince Lombardi.

El pateador Greg Zuerlein fue el encargado de cerrar los entrenamientos antes del inicio del Super Bowl 2019.

Zuerlein cerró la práctica con siete intentos de gol de campo y cuatro patadas de salida cuando los Rams terminaron su semana en las instalaciones de entrenamiento de los Atlanta Falcons.

McVay indicó: "Vamos a este juego tan saludables como se podría esperar. Ahora se trata solo de mejorar las cosas, asegurándonos de que limpiaremos cualquiera de los últimos pequeños detalles, pero hemos ganado mucha confianza. Ciertamente, respetamos a los Patriots, pero venimos aquí con la expectativa de ganar".

Zuerlein, quien se lesionó el pie izquierdo mientras se calentaba en el medio tiempo del Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional, se ha recuperado completamente.

"Se sintió bien", dijo McVay. "Golpeó bien el balón. Golpeó las patadas de despeje y sus goles de campo muy bien, y estará listo para jugar".

Los Rams no han incluido al corredor Todd Gurley en su informe de lesiones durante las últimas tres semanas, desde la previa al partido divisional contra los Dallas Cowboys, y McVay consideró que la rodilla izquierda de Gurley estaba al 100 por ciento.

"Se siente bien. Esperamos que juegue un papel importante en este duelo", dijo McVay.

El entrenador de los Rams indicó que el equipo, en general, "se siente realmente bien, solo dos semanas después de nuestro último juego, esperando el desafío".

Este sábado el equipo tiene "reuniones realmente exclusivas, tendremos un pequeño recorrido", dijo McVay. "Iremos al estadio y permitiremos que las familias y amigos que están aquí vengan y disfruten de eso. Será un agradecimiento para todas las personas que están aquí para compartir este viaje con nuestros jugadores y nuestros entrenadores".

Agregó que habrá "reuniones rápidas y pequeñas por la mañana y noche. Nos levantaremos el domingo y tendremos algunos recorridos y reuniones y esperamos ansiosamente ese inicio (del partido) a las 6:30".

McVay no espera que ningún jugador dé declaraciones antes del juego. Los Rams no tuvieron invitados especiales en sus prácticas esta semana, excepto los medios de prensa requeridos.

"Hemos sido consistentes cuando tratamos de mantener nuestro mensaje", apreció McVay, para agregar que el grupo "es muy unido, sabemos lo que representamos, sabemos lo que debemos hacer aquí. Estamos preparados para hacer las cosas pequeñas de la manera correcta, un día a la vez, tener confianza, jugar unos por otros y confiamos en que sucederán cosas buenas", apostilló.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: EL CAMINO DE LOS ANGELES

TEMPORADA REGULAR:

1- Oakland Raiders 13-33 Los Angeles Rams

2- Los Angeles Rams 34-0 Arizona Cardinals

3- Los Angeles Rams 35-23 Los Angeles Chargers

4- Los Angeles Rams 38-31 Minnesota Vikings

5- Seattle Seahwaks 31-33 Los Angeles Rams

6- Denver Broncos 23-20 Los Angeles Rams

7- San Francisco 49ers 39-10 Los Angeles Rams

8- Los Angeles Rams 29-27 Green Bay Packers

9- New Orleans Saints 45-35 Los Angeles Rams

10- Los Angeles Rams 36-31 Seattle Seahawks

11- Los Angeles Rams 54-51 Kansas City Chiefs

12- Descanso

13- Detroit Lions 30-16 Los Angeles Rams

14- Chicago Bears 15-6 Los Angeles Rams

15- Los Angeles Rams 23-30 Philadelphia Eagles

16- Arizona Cardinals 9-31 Los Angeles Rams

A pesar que el promedio del coste de las entradas para ver el partido estará cercano a los 5.000 dólares, ya está todo el aforo oficial de 75.324 espectadores vendido, aunque en el mercado de la reventa se ha comenzado a pedir hasta 30.000 dólares y se han pagado 25.000 dólares por un boleto.

Mientras que las compañías que van anunciarse a través de la televisión durante el Super Bowl, el mayor evento deportivo del año en Estados Unidos que paraliza al país entero, tendrán que pagar 5,5 millones de dólares por cada comercial de 30 segundos a la cadena CBS que será la que posee los derechos de trasmisión.

El ansiado y tradicional espectáculo musical del medio tiempo este año tendrá de protagonistas al grupo de rock Maroon 5, acompañado por los cantantes Travis Scott y Big Boi, mientras que la artista Gladys Knight interpretará el himno nacional.

Atlanta también es la ciudad más segura del país y del mundo con 1.500 agentes federales, estatales y locales que trabajan junto con miles de personas de empresas privadas para blindarla por tierra y aire contra posibles ataques terroristas mientras se celebre el mayor espectáculo deportivo del año en Estados Unidos que dejará a la sede unos ingreso económicos de 500 millones de dólares.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: HISTORIAL DE PARTIDOS, FINAL NFL

1. Rams 14-20 Patriots (Semana 3 – 1974)

2. Rams 17-14 Patriots (Semana 11 – 1980)

3. Patriots 21-7 Rams (Semana 15 – 1983)

4. Patriots 30-28 Rams (Semana 11 – 1986)

5. Rams 24-20 Patriots (Semana 16 – 1989)

6. Patriots 0-14 Rams (Semana 2 – 1992)

7. Patriots 18-32 Rams (Semana 15 – 1998)

8. Rams 24-17 Patriots (Semana 10 – 2001)

9. Patriots 20-17 Rams (Super Bowl – 2002)

10. Patriots 40-22 Rams (Semana 9 – 2004)

11. Rams 16-23 Patriots (Semana 8 – 2008)

12. Patriots 45-7 Rams (Semana 8 – 2012)

13. Rams 10-26 Patriots (Semana 13 – 2016)

14. Rams vs Patriots (Super Bowl – 2019)

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN LA FINAL DE LA NFL?

Para el Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil Colombia, Panamá, Jamaica y Ecuador, la transmisión del partido entre Patriots y Rams estará a cargo tanto por ESPN y FOX Sports. Los seguidores de la NFL en México, por su parte, podrán ver el juego a través de los canales locales: Azteca TV y Televisa Deportes. No obstante, también estará disponible ESPN y FOX Sports con el servicio de pago. En los Estados Unidos, la cadena CBS Sports transmitirán la final del Super Bowl 2019.

En Europa, el Canal Movistar #Vamos tiene los derecho del Super Bowl 2019 para España. Mientras que Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, Holanda, Alemania y Francia se verá vía Sky Sports y BBC Sport. Finalmente, Australia tendrá disponibles para apreciar el partido entre Patriots y Rams: Seven Network y 7mate.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL?

El partido entre Patriots vs Rams se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, con capacidad para 71 mil espectadores. Sin embargo, pudo llegar a tener cerca de 78 mil en otros eventos de la NFL. Su construcción fue en 2014 2014 y fue inaugurado el 26 de agosto del 2017. El costo total fue de 1.6 billones de dólares. Todo un lujo para el Super Bowl 2019.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: HORARIOS CONFIRMADOS DE LA FINAL DE LA NFL

Perú: 6.30 p.m.

México (Centro): 5.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.30 p.m.

México (Noroeste): 3.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Atlanta): 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Argentina: 8.30 p.m.

España: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

España (Islas Canarias): 11.30 p.m.

Uruguay: 8.30 p.m.

Paraguay: 8.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 a.m.

Bolivia: 7.30 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Canadá: 6.30 p.m.

Costa Rica: 5.30 p.m.

Guatemala: 5.30 p.m.

Honduras: 5.30 p.m.

El Salvador: 5.30 p.m.

Puerto Rico: 7.30 p.m.

Santo Domingo: 7.30 p.m.

Panamá: 6.30 p.m.

Italia: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

Francia: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

Alemania: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

Portugal: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

Holanda: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

Inglaterra: 11.30 p.m.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: CANALES CONFIRMADOS DE LA FINAL DE LA NFL

Perú: FOX Sports y ESPN.

Estados Unidos: CBS Sports.

España: Movistar.

México: Televisa Deportes y TV Azteca.

Canadá: CTV Televisión Network.

Inglaterra: BBC Sports y Sky sports.

Australia: Seven Network y 7mate.

Colombia: ESPN y Fox Sports.

Argentina: ESPN y Fox Sports.

Chile: ESPN y Fox Sports.

Ecuador: ESPN y Fox Sports.

Uruguay: ESPN y Fox Sports.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿CÓMO VER GRATIS EL STREAMING POR INTERNET DE LA FINAL DE LA NFL?

BBC One: ofrecerá una transmisión gratuita del Super Bowl.

1. Registrarse en ExpressVPN

2. Conectarse a una ubicación de servidor en el Reino Unido

3. Diríjase a TVPlayer, TVCatchup o BBC iPlayer

CBS Super Bowl 53 Stream Oficial: Puede ver la transmisión oficial del Super Bowl, incluido el programa de medio tiempo y todos los comerciales, en CBS All Access . ¡Hay una prueba gratuita de 1 semana disponible!

1. Registrarse en ExpressVPN (Precio US$ 6 dólares al mes / ¡la primera semana es GRATIS!)

2. Conectarse a una ubicación de servidor de Estados Unidos

3. Vaya a CBS All Access y seleccione un plan. Es posible que deba proporcionar un código postal válido de EE.UU. (Por ejemplo, 10012, 48104) y una tarjeta de crédito.

4. ¡Mira el juego!

Nota: BBC no tiene los derechos para transmitir el show, el entretiempo y ni ningún anuncio del Super Bowl.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿CÓMO VER GRATIS DESDE EL MÓVIL O CELULAR?

¡Buenas noticias! Para Estados Unidos, Verizon está permitiendo que cualquiera vea el Super Bowl 2019 sin cargo, independientemente del operador de telefonía móvil .

1. Regístrese para ExpressVPN en Android o iOS

2. Conectarse a una ubicación de servidor de Estados Unidos

3. Descargue la aplicación NFL Mobile ( Android , iOS ) o la aplicación Yahoo Sports (Android y iOS)

YouTube TV te ofrece todas las redes con juegos de playoffs, incluido el Super Bowl 2019. Hay una prueba gratuita de 14 días disponible.

1. Registrarse en ExpressVPN

2. Conectarse a una ubicación de servidor de Estados Unidos

3. Ve a YouTube TV y regístrate. Es posible que deba proporcionar un código postal válido de EE.UU. (Por ejemplo, 10012, 48104) y una tarjeta de crédito.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: VER LA FINAL VÍA STREAMING PLAY STATION VUE 4

PlayStation Vue ofrece una variedad de paquetes de transmisión, con el plan básico de $ 45 que le da acceso a CBS, que transmite el Super Bowl. Los planes seleccionados tienen una prueba gratuita de 7 días .

Aprende a ver PlayStation Vue con ExpressVPN .

1. Regístrese en ExpressVPN y descargue la aplicación en sus dispositivos

2. Conectarse a un servidor ExpressVPN en los Estados Unidos.

3. Ver todos los paquetes de PlayStation Vue y seleccione su plan. Es posible que deba proporcionar un código postal válido de EE.UU. (Por ejemplo, 10012, 48104) y una tarjeta de crédito. ¡Disfruta de los juegos!

Más opciones para ver la final del Super Bowl 2019: iOS 10+, Android 6.0+, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Roku, Xbox y PS4.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: AVENGERS ENDGAME Y OTROS TRÁILERS

Avengers: Endgame

Capitana Marvel

Shazam

Aladdín

Dumbo

El Rey León

Toy Story 4

Hobbs & Shaw

Star Wars: episodio IX

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ARTISTAS INVITADOS

Maroon 5

Travis Scott

Big Boi

Cardi B