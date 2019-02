Super Bowl 2019 | Patriots vs. Rams VER EN VIVO ONLINE: fecha, día, horarios, tráiler de Avengers: Endgame y canales de la final de la NFL

Super Bowl 2019 VER EN VIVO ONLINE por los canales ESPN, FOX Sports, Azteca TV y Televisa Deportes: New England Patriots y Los Angeles Rams se medirán este domingo 3 de febrero (6.30 p.m. - hora peruana) en el coloso Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, por el trofeo de la NFL en el famoso evento 'Super Tazón' o mejor conocido como Super Bowl.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: EL CAMINO DE LOS NEW ENGLAND

El camino de los New England Patriots no fue nada fácil para llegar a la final del Super Bowl 2019. Si bien derrotaron a los Houston Texans en el debut. De pronto, llegaron dos derrotas consecutivas frente a los Detroit Lions y Jacksonville Jaguars.

A raíz de esta crisis, los seguidores de los Patriots especulaban que el final de la dinastía en la NFL por fin había llegado. Sin embargo, el corazón de los New England Patriots pudo más y lo demostraron con victorias al hilo para retomar la punta del AFC Este, incluyendo palizas al Miami Dolphins y Bills.

18 games and one remains.



It all comes down to Sunday night. This is how we got here.#EverythingWeGot pic.twitter.com/PbZ2r3mXYO — New England Patriots (@Patriots) 2 de febrero de 2019

En la postemporada, los Patriots derrotaron 41-28 a Los Angeles Changers con una gran desempeño de Sony Michel. Finalamente, el último 20 de enero, los New England vencieron 37-37 de visita a los Kansas City Chiefs y, de esta manera, tomaron el boleto para enfrentar a los Rams en la final del Super Bowl 2019.

TEMPORADA REGULAR:

1- Houston Texans 20-27 New England Patriots

2- New England Patriots 20-31 Jaxonville Jaguars

3- New England Patriots 10-26 Detroit Lions

4- Miami Dolphins 7-38 New England Patriots

5- Indianapolis Colts 24-38 New England Patriots

6- Kansas City Chiefs 40-43 New England Patriots

7- New England Patriots 38-31 Chicago Bears

8- New England Patriots 25-6 Buffalo Bills

9- Green Bay Packers 17-31 New England Patriots

10- New England Patriots 10-34 Tennessee Titans

11- Descanso

12- New England Patriots 27-13 New York Jets

13- Minnesota Vikings 10-24 New England Patriots

14- New England Patriots 33-34 Miami Dolphins

15- New England Patriots 10-17 Pittsburgh Steelers

16- Buffalo Bills 12-24 New England Patriots

17- New York Jets 3-38 New England Patriots

RONDA DIVISIONAL:

Los Angeles Chargers 28-41 New England Patrits

FINAL CONFERENCIA:

New England Patriots 37-31 Kansas City Chiefs

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: EL CAMINO DE LOS ANGELES

Los Angeles Rams, por su parte, comenzaron con una racha impresionante de ocho victorias consecutivas sobre Okland, Arizona, Chargers, Vikings, Seahwaks, Broncos de Denver, San Francivo y Packers. Pero, cuando parecía que su final al Super Bowl estaba totalmente garantizado, aparecieron los New Orleans Saints para quebrarles el invicto con un 45-35.

Para la postemporada derrotarían a los Dallas Cowboys y, finalmente, se cobrarían la revancha frente a los de Orleans en la final de conferencia en un apretado 26-23. De lo mejor de la temporada camino al Super Bowl 2019. El quarterback Jared Goff es la figura de los Rams y promete darle gran competencia al legendario Tom Brady, de los Patriots.

“Coaching the Super Bowl in his hometown... it’s believable. It’s Sean.”



McVay led his high school to a 2003 State Championship title + he’s hoping to lead the #LARams to a Super Bowl title in the same city. pic.twitter.com/dHTPYi1CUK — Los Angeles Rams (@RamsNFL) 2 de febrero de 2019

TEMPORADA REGULAR:

1- Oakland Raiders 13-33 Los Angeles Rams

2- Los Angeles Rams 34-0 Arizona Cardinals

3- Los Angeles Rams 35-23 Los Angeles Chargers

4- Los Angeles Rams 38-31 Minnesota Vikings

5- Seattle Seahwaks 31-33 Los Angeles Rams

6- Denver Broncos 23-20 Los Angeles Rams

7- San Francisco 49ers 39-10 Los Angeles Rams

8- Los Angeles Rams 29-27 Green Bay Packers

9- New Orleans Saints 45-35 Los Angeles Rams

10- Los Angeles Rams 36-31 Seattle Seahawks

11- Los Angeles Rams 54-51 Kansas City Chiefs

12- Descanso

13- Detroit Lions 30-16 Los Angeles Rams

14- Chicago Bears 15-6 Los Angeles Rams

15- Los Angeles Rams 23-30 Philadelphia Eagles

16- Arizona Cardinals 9-31 Los Angeles Rams

RONDA DIVISIONAL

Los Angeles Rams 30-22 Dallas Cowboys

FINAL CONFERENCIA

Los Angeles Rams 26-23 New Orleans Saints

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: EVENTOS DE LA FINAL DE LA NFL

Por otro lado, otros de los grandes del Super Bowl 2019 y que todo el mundo estará a la espera, además de los fanáticos de los Patriots y Rams, será los tráilers de las películas que se mostraron durante la transmisión del evento. Por ejemplo, las aclamadas cintas Avengers: Engers, segunda parte de Infinity War, será una de las entregas que se verán en pantalla.

Asimismo, como ya es tradición en todos los años del Super Bowl, también habrán un show musical en vivo que para el 2019 estará encabezado por los grupors y artistas: Maroon 5, Travis Scott, Big Boi y Cardi B.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: HISTORIAL DE PARTIDOS, FINAL NFL

1. Rams 14-20 Patriots (Semana 3 – 1974)

2. Rams 17-14 Patriots (Semana 11 – 1980)

3. Patriots 21-7 Rams (Semana 15 – 1983)

4. Patriots 30-28 Rams (Semana 11 – 1986)

5. Rams 24-20 Patriots (Semana 16 – 1989)

6. Patriots 0-14 Rams (Semana 2 – 1992)

7. Patriots 18-32 Rams (Semana 15 – 1998)

8. Rams 24-17 Patriots (Semana 10 – 2001)

9. Patriots 20-17 Rams (Super Bowl – 2002)

10. Patriots 40-22 Rams (Semana 9 – 2004)

11. Rams 16-23 Patriots (Semana 8 – 2008)

12. Patriots 45-7 Rams (Semana 8 – 2012)

13. Rams 10-26 Patriots (Semana 13 – 2016)

14. Rams vs Patriots (Super Bowl – 2019)

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN LA FINAL DE LA NFL?

Para el Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil Colombia, Panamá, Jamaica y Ecuador, la transmisión del partido entre Patriots y Rams estará a cargo tanto por ESPN y FOX Sports. Los seguidores de la NFL en México, por su parte, podrán ver el juego a través de los canales locales: Azteca TV y Televisa Deportes. No obstante, también estará disponible ESPN y FOX Sports con el servicio de pago. En los Estados Unidos, la cadena CBS Sports transmitirán la final del Super Bowl 2019.

En Europa, el Canal Movistar #Vamos tiene los derecho del Super Bowl 2019 para España. Mientras que Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, Holanda, Alemania y Francia se verá vía Sky Sports y BBC Sport. Finalmente, Australia tendrá disponibles para apreciar el partido entre Patriots y Rams: Seven Network y 7mate.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL?

El partido entre Patriots vs Rams se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, con capacidad para 71 mil espectadores. Sin embargo, pudo llegar a tener cerca de 78 mil en otros eventos de la NFL. Su construcción fue en 2014 2014 y fue inaugurado el 26 de agosto del 2017. El costo total fue de 1.6 billones de dólares. Todo un lujo para el Super Bowl 2019.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: HORARIOS CONFIRMADOS DE LA FINAL DE LA NFL

Perú: 6.30 p.m.

Estados Unidos (horario de Atlanta): 6.30 p.m.

México: 5.30 p.m.

Honduras: 5.30 p.m.

Costa Rica: 5.30 p.m.

Nicaragua: 5.30 p.m.

España: 12.30 a.m.

El Salvador: 5.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Panamá: 6.30 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Argentina: 8.30 pm

Chile: 8.30 p.m.

Uruguay: 8.30 p.m.

Mercedes-Benz Stadium

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: CANALES CONFIRMADOS DE LA FINAL DE LA NFL

Perú: FOX Sports y ESPN.

Estados Unidos: CBS Sports.

España: Movistar.

México: Televisa Deportes y TV Azteca.

Canadá: CTV Televisión Network.

Inglaterra: BBC Sports y Sky sports.

Australia: Seven Network y 7mate.

Colombia: ESPN y Fox Sports.

Argentina: ESPN y Fox Sports.

Chile: ESPN y Fox Sports.

Ecuador: ESPN y Fox Sports.

Uruguay: ESPN y Fox Sports.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: AVENGERS ENDGAME Y OTROS TRÁILERS DE PELÍCULAS 2019

Avengers: Endgame

Capitana Marvel

Shazam

Aladdín

Dumbo

El Rey León

Toy Story 4

Hobbs & Shaw

Star Wars: episodio IX

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ARTISTAS INVITADOS

Maroon 5

Travis Scott

Big Boi

Cardi B