EN VIVO | Super Bowl 2019 Aquí: Patriots 3-0 Rams por FOX Sports: Con Tom Brady, los 'Pats' van por su sexta corona en la NFL | GUÍA TV

Super Bowl 2019 | Patriots vs Rams VER EN VIVO ONLINE GRATIS: Los representantes de New England y Los Angeles chocarán cascos este domingo 3 de febrero (6.30 p.m. - hora peruana; 5.30 p.m. - hora mexicana) en el imperioso Mercedes-Benz Stadium por el título de la temporada de la NFL en el aclamado evento del Super Bowl 2019. Entérate de todos los detalles previo al partido: estadísticas, ¿cómo llegan?, canales, horarios, show en directo y los tráilers de las películas del Super Tazon 53.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: MINUTO A MINUTO EN VIVO Y DIRECTO

Todo el Super Bowl 2019. En el minuto a minuto.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS RAMS: SEGUNDO CUARTO

3Q | 3-0: ¡Comenzó el tercer cuarto entre los Patriots y Rams!

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS RAMS: DESCANSO Y SHOW EN VIVO

- A continuación, el grupo Maroon 5 hará su presentación en el estadio donde se juega el Super Bowl 2019.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS RAMS: SEGUNDO CUARTO

2Q | Patriots 3-0 Rams: ¡Fin del segundo cuarto!

2Q | Patriots 3-0 Rams: Patterson obtiene 5 yardas a favor de los Patriots. Los de New England continúan dominando en el Super Bowl.

2Q | Patriots 3-0 Rams: Brady busca el pase corto hacia James White pero se queda incompleto. Muy bajo el servicio de la leyenda

2Q | Patriots 3-0 Rams: Jared Goff alargó tanto la jugada que Kyle Van Noy lo derriba y obliga a que devuelvan el balón.

2Q | Patriots 3-0 Rams: Jared Goff no luce muy bien. Parece nervioso y no ha logrado complicar a la defensa de los New England. El panorama se complica para Los Angeles a tres minutos de terminar el segundo cuarto.

2Q | 3-0: Stephen Gostkowski no falla de nuevo! Con una gran patada de 42 yardas, los Patriots se ponen adelante en el marcador.

2Q | 0-0: Hogan tiene problemas para desarrollar su mejor nivel

2Q | 0-0: Excelente combinación entre Julian Edelman y Tom Brady para proteger a los Patriots. Por ahora, hay un solo dominador pese al resultado.

2Q | 0-0: Simon intercepta el pase de Goff y los Patriots van por el contragolpe. Hoy han fallado los mejores en la entrega de pases de este Super Bowl 2019.

2Q | 0-0: ¡Inició el segundo cuarto entre Patriots y Rams.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS RAMS: PRIMER CUARTO

1Q | 0-0: ¡Final del primer cuarto del Super Bowl 2019!

1Q | 0-0: La defensa de Donald ha sido importante en esta temporada de la NFL y consiguió frenar a Tom Brady.

1Q | 0-0: Los Patriots pierden yardas por un sack de Clayborn. El primero de la final del Super Bowl 2019.

1Q | 0-0: ¡Primer pase completo de Goff!

1Q | 0-0: ¡Atención! Este es el nuevo sport de la película de la Capitana Marvel.

1Q | 0-0: ¡No puede ser! Stephen Gostkowski falló el intento de 46 yardas. El juego sigue igualado entre los Patriots y los Rams.

1Q | 0-0: Se produce un castigo de 15 yardas para los Rams.

1Q | 0-0: Jared Goff (Rams) no pudo completar este envío. Se calienta la final de la NFL.

1Q | 0-0: Dura falta de Chris Hogan (Rams) sobre Tom Brady (Patriots).

1Q | 0-0: ¡Atención! Tenemos nuevo spot de Avengers: Endgame.

“Some people move on. But not us.” Watch the brand-new #AvengersEndgame spot that aired during the big game. See the film in theaters April 26. pic.twitter.com/heORAzrbzx — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 3 de febrero de 2019

1Q | 0-0: Cordarrelle Patterson empujar a los Patriots en el primera ataque. Salieron con todo. Los Rams no se lo esperaban.

- Hoy se conocerá al nuevo campeón del Super Bowl 53. ¿Quién será MBV? ¿Podrán los Patriots alcanzar el récord del Super Razón? ¿Quién será el MVP? ¡Llegó la hora!Comenzó el juego!

- Perú (6.30 p.m.) ; Estados Unidos, Atlanta (18.30 hrs): Todo listo, ¡COMENZÓ LA GRAN FINAL DEL SUPER BOWL 2019!

- Perú (6.18 p.m.) ; Estados Unidos, Atlanta (18.18 hrs): El himno de Estados Unidos es representado por Gladys Knight. Los equipos de New Englad Patriots y Los Angeles Rams ya se encuentran en el campo para iniciar la final del Super Bowl 2019.

- Perú (6.18 p.m.) ; Estados Unidos, Atlanta (18.18 hrs): Los futbolistas Ricardo Kaká y Harry Kane se encuentran observando el Super Bowl 2019.

- Perú (6.18 p.m.) ; Estados Unidos, Atlanta (18.18 hrs): Desde el año 2002, los New England Patriots han conquistado cinco títulos del Super Bowl. De esos cinco anillos, el quarterback Tom Brady se proclamó como la gran estrella de la NFL llevándose todos los MVP en las ediciones señaladas.

New England Patriots 20-17 Sant Louis Rams (2002)

New England Patriots 32-29 Carolina Panthers (2004)

New England Patriots 24-21 Philadelphia Eagles (2005)

New England Patriots 28-24 Seattle Seahawks (2015)

New England Patriots 34-28 Atlanta Falcons (2018)

- Perú (6.00 p.m.); Estados Undios, Atlanta (18.00 hrs): Así fue el intenso calentamiento de Los Angeles Rams que buscarán su segundo Super Bowl de su historia frente a los favoritos New England Patriots.

- Perú (5.56 p.m.); Estados Unidos, Atlanta (17.56 hrs.): Ingresan al campo los New England Patriots para ser los respectivos trabajos de calentamiento previo al Super Bowl 53.

- Perú (5.51 p.m.); Estados Unidos, Atlanta (17.51 hrs.): Conor McGregor, excampeón de los pesos ligeros y pluma del UFC, ingresó al campo del Mercedes-Benz Stadium en compañía de su hijo. El público ovacionó al irlandés que, de seguro, apoyará a los New England Patriots en la final contra Los Angeles Rams.

- Aquí más de 'The Notorious'.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿QUÉ EQUIPOS HAN GANADO MÁS VECES EL SUPER TAZÓN?

- Desde 1967 hasta la fecha se han disputado 52 ediciones del gran premio de la NFL. Este 2019, el Super Bowl 53 podría marcar un nuevo récord. Los New England Patriots, con cinco títulos (1986, 1997, 2008, 2012 y 2018) en su palmarés, necesitan ganar a Los Angeles Rams, que solo tiene uno en el 2000, para así poder alcanzar los seis de los Pittsburgh Steelers (1975, 1976, 1976, 1980, 2006 y 2009).

- Perú (6.30 p.m.); Estados Unidos, Atlanta (17.27 p.m.): Un poco de humor...

- Perú (5.30 p.m.); Estados Unidos, Atlanta (17.27 p.m.): A continuación, tenemos la relación de jugadores inactivos tantos de los Patrios como los de Rams. En el caso de los New England serán Obi Melifonwu, Duke Dawson, Keionta Davis, James Ferentz, Stephen Anderson, Derek Rivers y Ufomba Kamalu; los Rams, por su parte, tiene inactivos a Darios Williams, Justin Davis, Ogbonnia Okoronkwo, Trevon Young, Jamil Demby, Sebastian Joseph-Day y Tanzel Smart.

- No hay sorpresas con los Patrios inactivos para el Super Bowl 2019: Stephen Anderson, Duke Dawson, James Franz, Ufomba Kamalu, Obi Melifonwu, Derek Rivers, Keionta Davis.

- Así luce el estadio previo al Super Tazón 53.

- Un aficionado de los Patriots llegó hasta Atlanta por una entrada.

- ¡Buenas tardes! Hoy tenemos el juego entre los New England Patrios vs. Los Angeles Lakers por el Super Bowl 53.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS RAMS: PREVIA DE LA FINAL DE LA NFL

Los Patriots, como hicieron en el primer duelo del 2002 y que ganaron por 20-17 a los Rams de San Luis, al Super Bowl 2019 de este domingo llegan nuevamente con la dupla estelar y legendaria que forman el mariscal de campo Tom Brady, de 41 años, y su entrenador en jefe Bill Belichick, de 66, que iniciaron la dinastía.

Ambos se encuentran ante el umbral de batir nuevas marcas individuales históricas si consiguen el sexto título de Super Bowl con Tom Brady superando al miembro del Salón de la Fama Charles Haley (cinco) y siendo el más ganador de todos los tiempos.

Belichick, técnico de los Patriots, se uniría a George Halas y Curly Lambeau como los únicos entrenadores en la historia en ganar seis campeonatos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Mientras que los Patriots (11 Super Bowls) buscarán conseguir su victoria número 37 en playoffs, que será la mejor de todos los tiempos, ahora están empatados con los Steelers de Pittsburgh (36).

Enfrente, la juventud de los Rams, que estarán presentes con su entrenador en jefe Sean McVay, de 33 años, que en el 2002 era un aficionado al fútbol de sólo 14, que asistió al partido del Super Bowl XXXVI, y el quarterback Jared Goff, de 24, dice que ni siquiera recuerda ese partido, que los Patriots ganaron por 20-17, y que se llevó a cabo cuando él tenía apenas ocho.

It takes a village to get to the biggest stage in sports.#Patriots players reveal the people behind the "thank you" phone calls they'll make before the #SuperBowl. pic.twitter.com/YW9Bk21oGx — New England Patriots (@Patriots) 3 de febrero de 2019

Pero ahora son ellos los protagonistas que tendrán que hacer contra el equipo que para muchos ya es considerado como el mejor en la historia de la NFL, que llega a su tercer Super Bowl consecutivo y el cuarto en cinco años.

El ataque de los Patriots supo con anticipación lo que les esperaba en el Super Bowl LIII, y tuvo dos semanas de entrenamientos con Tom Brady más en forma y concentrado que nunca.

Tom Brady tiene uno de los lanzamientos más rápidos de toda la liga, pero para que los Patriots impongan la ofensiva, la misión principal es siempre saber dónde están los defensivos Aaron Donald y Ndamukong Suh para presionar.

Pero los Rams podrían tener que buscar otro lado para generar presión, pero no les resultará fácil porque los Patriots son el mejor equipo de la NFL contra ese tipo de cuadros defensivos.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: EL CAMINO DE LOS NEW ENGLAND

TEMPORADA REGULAR:

1- Houston Texans 20-27 New England Patriots

2- New England Patriots 20-31 Jaxonville Jaguars

3- New England Patriots 10-26 Detroit Lions

4- Miami Dolphins 7-38 New England Patriots

5- Indianapolis Colts 24-38 New England Patriots

6- Kansas City Chiefs 40-43 New England Patriots

7- New England Patriots 38-31 Chicago Bears

8- New England Patriots 25-6 Buffalo Bills

9- Green Bay Packers 17-31 New England Patriots

10- New England Patriots 10-34 Tennessee Titans

11- Descanso

12- New England Patriots 27-13 New York Jets

13- Minnesota Vikings 10-24 New England Patriots

14- New England Patriots 33-34 Miami Dolphins

15- New England Patriots 10-17 Pittsburgh Steelers

16- Buffalo Bills 12-24 New England Patriots

17- New York Jets 3-38 New England Patriots

RONDA DIVISIONAL:

Los Angeles Chargers 28-41 New England Patriots

FINAL CONFERENCIA:

New England Patriots 37-31 Kansas City Chiefs

Mientras que el mundo se enfoca en cómo los Rams pueden presionar y anular a Tom Brady, los defensores de los Rams se enfocan en detener primero el mortal ataque de los Patriots con jugadores estelares como los veteranos, el receptor Julian Edelman y el ala cerrada Rob Gronkowski.

Mientras que los corredores, el novato Sony Michel y James White son demoledores con el balón en su poder.

McVay, que con sus 33 años y 10 días será el entrenador más joven en dirigir a un equipo en el Super Bowl, es un "genio" en el juego ofensivo y en las dos temporadas que lleva con los Rams fueron primeros y segundos en puntos por partidos.

Gracias a la eficacia de Goff, seleccionado con el número uno en el sorteo universitario del 2016, que se ha convertido en el primero en la historia de la NFL que con sólo tres temporadas de profesional ya será protagonista en un Super Bowl.

Sus aliados en la ofensiva de los Rams serán el corredor Todd Gurley, quien llega al partido en plenitud de forma física, junto con su compañero de posición C.J.Anderson, ambos de un poder enorme en sus piernas.

Mientras que el jugador de la velocidad en la ofensiva de los Rams y objetivo preferido de Goff es el receptor abierto Brandin Cooks, quien puede romper a cualquier defensa incluida a la de los Patriots para no sólo anotar sino permitir que el pateador estelar Greg Zuerlen haga valer su clase con las patadas en los intentos de goles de campo.

El escándalo que se generó con la actuación arbitral en el partido de Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) y que permitió a los Rams vencer en la prórroga por 23-26 a los Saints de Nueva Orleans hará que todas las miradas estén puestas de manera especial en el juez principal John Parry, que encabeza la terna de siete árbitros.

El más interesado en su labor será el propio comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien admitió el "gravísimo" error cometido por los árbitros al no señalar dos faltas que se dieron a la vez en la misma jugada con choque de cascos e interferencia.

Aunque el mundo de las apuestas, que van a mover más de 6 mil millones de dólares, siguen favorables a los Patriots, la deferencia es mínima en cuanto lo que pueda pasar el domingo a partir de las 6:30 hora del Este (23.30 gmt).

Cuando ambos equipos salten al césped artificial del nuevo estadio Mercedes Benz, que costó 1.600 millones de dólares y fue inaugurado en el 2017, Atlanta alberga por tercera vez el Super Bowl.

Las dos anteriores se dieron en 1994 y el 2000, respectivamente, en el Georgia Dome, donde los Rams, que entonces tenían su sede en San Luis, consiguieron el único titulo que tienen en la historia del Super Bowl al vencer por 23-16 a los Titans de Tennessee.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: EL CAMINO DE LOS ANGELES

TEMPORADA REGULAR:

1- Oakland Raiders 13-33 Los Angeles Rams

2- Los Angeles Rams 34-0 Arizona Cardinals

3- Los Angeles Rams 35-23 Los Angeles Chargers

4- Los Angeles Rams 38-31 Minnesota Vikings

5- Seattle Seahwaks 31-33 Los Angeles Rams

6- Denver Broncos 23-20 Los Angeles Rams

7- San Francisco 49ers 39-10 Los Angeles Rams

8- Los Angeles Rams 29-27 Green Bay Packers

9- New Orleans Saints 45-35 Los Angeles Rams

10- Los Angeles Rams 36-31 Seattle Seahawks

11- Los Angeles Rams 54-51 Kansas City Chiefs

12- Descanso

13- Detroit Lions 30-16 Los Angeles Rams

14- Chicago Bears 15-6 Los Angeles Rams

15- Los Angeles Rams 23-30 Philadelphia Eagles

16- Arizona Cardinals 9-31 Los Angeles Rams

A pesar que el promedio del coste de las entradas para ver el partido estará cercano a los 5 mil dólares, ya está todo el aforo oficial de 75.324 espectadores vendido, aunque en el mercado de la reventa se ha comenzado a pedir hasta 30 mil dólares y se han pagado 25 mil dólares por un boleto al Super Bowl 2019.

Mientras que las compañías que van anunciarse a través de la televisión durante el Super Bowl, el mayor evento deportivo del año en Estados Unidos que paraliza al país entero, tendrán que pagar 5,5 millones de dólares por cada comercial de 30 segundos a la cadena CBS Sportsque será la que posee los derechos de trasmisión.

El ansiado y tradicional espectáculo musical del medio tiempo este año tendrá de protagonistas al grupo de rock Maroon 5, acompañado por los cantantes Travis Scott y Big Boi, mientras que la artista Gladys Knight interpretará el himno nacional.

Atlanta también es la ciudad más segura del país y del mundo con 1.500 agentes federales, estatales y locales que trabajan junto con miles de personas de empresas privadas para blindarla por tierra y aire contra posibles ataques terroristas mientras se celebre el mayor espectáculo deportivo del año en Estados Unidos que dejará a la sede unos ingreso económicos de 500 millones de dólares.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: HISTORIAL DE PARTIDOS, FINAL NFL

1. Rams 14-20 Patriots (Semana 3 – 1974)

2. Rams 17-14 Patriots (Semana 11 – 1980)

3. Patriots 21-7 Rams (Semana 15 – 1983)

4. Patriots 30-28 Rams (Semana 11 – 1986)

5. Rams 24-20 Patriots (Semana 16 – 1989)

6. Patriots 0-14 Rams (Semana 2 – 1992)

7. Patriots 18-32 Rams (Semana 15 – 1998)

8. Rams 24-17 Patriots (Semana 10 – 2001)

9. Patriots 20-17 Rams (Super Bowl – 2002)

10. Patriots 40-22 Rams (Semana 9 – 2004)

11. Rams 16-23 Patriots (Semana 8 – 2008)

12. Patriots 45-7 Rams (Semana 8 – 2012)

13. Rams 10-26 Patriots (Semana 13 – 2016)

14. Rams vs Patriots (Super Bowl – 2019)

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN LA FINAL DE LA NFL?

Para el Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil Colombia, Panamá, Jamaica y Ecuador, la transmisión del partido entre Patriots y Rams estará a cargo tanto por ESPN y FOX Sports. Los seguidores de la NFL en México, por su parte, podrán ver el juego a través de los canales locales: Azteca TV y Televisa Deportes. No obstante, también estará disponible ESPN y FOX Sports con el servicio de pago. En los Estados Unidos, la cadena CBS Sports transmitirán la final del Super Bowl 2019.

En Europa, el Canal Movistar #Vamos tiene los derecho del Super Bowl 2019 para España. Mientras que Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, Holanda, Alemania y Francia se verá vía Sky Sports y BBC Sport. Finalmente, Australia tendrá disponibles para apreciar el partido entre Patriots y Rams: Seven Network y 7mate.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL?

El partido entre Patriots vs Rams se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, con capacidad para 71 mil espectadores. Sin embargo, pudo llegar a tener cerca de 78 mil en otros eventos de la NFL. Su construcción fue en 2014 2014 y fue inaugurado el 26 de agosto del 2017. El costo total fue de 1.6 billones de dólares. Todo un lujo para el Super Bowl 2019.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: HORARIOS CONFIRMADOS DE LA FINAL DE LA NFL

Perú: 6.30 p.m.

México (Centro): 5.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.30 p.m.

México (Noroeste): 3.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Atlanta): 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Argentina: 8.30 p.m.

España: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

España (Islas Canarias): 11.30 p.m.

Uruguay: 8.30 p.m.

Paraguay: 8.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 a.m.

Bolivia: 7.30 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Canadá: 6.30 p.m.

Costa Rica: 5.30 p.m.

Guatemala: 5.30 p.m.

Honduras: 5.30 p.m.

El Salvador: 5.30 p.m.

Puerto Rico: 7.30 p.m.

Santo Domingo: 7.30 p.m.

Panamá: 6.30 p.m.

Italia: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

Francia: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

Alemania: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

Portugal: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

Holanda: 12.30 a.m. (lunes 4 de febrero)

Inglaterra: 11.30 p.m.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: CANALES CONFIRMADOS DE LA FINAL DE LA NFL

Perú: FOX Sports y ESPN.

Estados Unidos: CBS Sports.

España: Movistar.

México: Televisa Deportes y TV Azteca.

Canadá: CTV Televisión Network.

Inglaterra: BBC Sports y Sky sports.

Australia: Seven Network y 7mate.

Colombia: ESPN y Fox Sports.

Argentina: ESPN y Fox Sports.

Chile: ESPN y Fox Sports.

Ecuador: ESPN y Fox Sports.

Uruguay: ESPN y Fox Sports.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿CÓMO VER GRATIS EL STREAMING POR INTERNET DE LA FINAL DE LA NFL?

BBC One: ofrecerá una transmisión gratuita del Super Bowl.

1. Registrarse en ExpressVPN

2. Conectarse a una ubicación de servidor en el Reino Unido

3. Diríjase a TVPlayer, TVCatchup o BBC iPlayer

CBS Super Bowl 53 Stream Oficial: Puede ver la transmisión oficial del Super Bowl, incluido el programa de medio tiempo y todos los comerciales, en CBS All Access . ¡Hay una prueba gratuita de 1 semana disponible!

1. Registrarse en ExpressVPN (Precio US$ 6 dólares al mes / ¡la primera semana es GRATIS!)

2. Conectarse a una ubicación de servidor de Estados Unidos

3. Vaya a CBS All Access y seleccione un plan. Es posible que deba proporcionar un código postal válido de EE.UU. (Por ejemplo, 10012, 48104) y una tarjeta de crédito.

4. ¡Mira el juego!

Nota: BBC no tiene los derechos para transmitir el show, el entretiempo y ni ningún anuncio del Super Bowl.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ¿CÓMO VER GRATIS DESDE EL MÓVIL O CELULAR?

¡Buenas noticias! Para Estados Unidos, Verizon está permitiendo que cualquiera vea el Super Bowl 2019 sin cargo, independientemente del operador de telefonía móvil .

1. Regístrese para ExpressVPN en Android o iOS

2. Conectarse a una ubicación de servidor de Estados Unidos

3. Descargue la aplicación NFL Mobile ( Android , iOS ) o la aplicación Yahoo Sports (Android y iOS)

YouTube TV te ofrece todas las redes con juegos de playoffs, incluido el Super Bowl 2019. Hay una prueba gratuita de 14 días disponible.

1. Registrarse en ExpressVPN

2. Conectarse a una ubicación de servidor de Estados Unidos

3. Ve a YouTube TV y regístrate. Es posible que deba proporcionar un código postal válido de EE.UU. (Por ejemplo, 10012, 48104) y una tarjeta de crédito.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: VER LA FINAL VÍA STREAMING PLAY STATION VUE 4

PlayStation Vue ofrece una variedad de paquetes de transmisión, con el plan básico de $ 45 que le da acceso a CBS, que transmite el Super Bowl. Los planes seleccionados tienen una prueba gratuita de 7 días .

Aprende a ver PlayStation Vue con ExpressVPN .

1. Regístrese en ExpressVPN y descargue la aplicación en sus dispositivos

2. Conectarse a un servidor ExpressVPN en los Estados Unidos.

3. Ver todos los paquetes de PlayStation Vue y seleccione su plan. Es posible que deba proporcionar un código postal válido de EE.UU. (Por ejemplo, 10012, 48104) y una tarjeta de crédito. ¡Disfruta de los juegos!

Más opciones para ver la final del Super Bowl 2019: iOS 10+, Android 6.0+, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Roku, Xbox y PS4.

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: AVENGERS ENDGAME Y OTROS TRÁILERS

Avengers: Endgame

Capitana Marvel

Shazam

Aladdín

Dumbo

El Rey León

Toy Story 4

Hobbs & Shaw

Star Wars: episodio IX

SUPER BOWL 2019 | PATRIOTS VS. RAMS: ARTISTAS INVITADOS

Maroon 5

Travis Scott

Big Boi

Cardi B