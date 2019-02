Game of Thrones: HBO lanzó un nuevo adelanto de la octava temporada [VIDEO]

La cadena internacional HBO sacó a la luz un adelanto de pocos segundos de la octava que sería la última temporada de "Game of Thrones" (Juegos del Trono) en su cuenta oficial de YouTube. El clip comparte impresionantes escenas basada en los libros de George R. R. Martin.

Las imágenes están incluidas en una promoción las series que estarán en la parrilla de programación HBO durante toda la temporada 2019. Allí se muestra a la joven Arya Stark anonadada ante Drogon, uno de los hijos de Daenerys Targaryen. Un pequeño adelanto que existe una alianza entre los lobos y los dragones luego que Sansa prometiera lealtad eterna a Khaleesi.

Como se recuerda en la temporada 7 de Juegos del Trono terminó en el mes de agosto del 2017 con dragones, caminantes blancos y hasta hubo escenas de incesto, donde los "fans" buscan una consolidación de la saga para, quizás, un nuevo libro.

Entre las nuevas series de están Euphoria, The righteous gemstones, Mrs. Fletcher, Years and Years, Gentleman Jack, Los Spookys, The O.G., His dark material, Watchmen, Catherine The Great, Chernobyl. Los estrenos cinematográficos serán Deadwood, Native Son y los documentales The case against Adnan Syed, The inventor: out for blood in Silicon Valley, What’s my name: Muhammad Ali.