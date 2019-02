Black Panther sorprende en los Oscar 2019 y consigue históricos premios para Marvel

Esta noche se realizan los premios Oscar 2019 y una de las grandes sorpresas ha sido la celebración por partida doble de Black Panther, como ganadora en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario y de Mejor Diseño de Producción, en un reconocimiento histórico para Marvel.

Ruth Carter fue quien recibió el premio Oscar a nombre Black Panther, que también pelea en la categoría de Mejor Película. "Marvel puede haber creado el primer superhéroe negro, pero a través del diseño de vestuario lo convertimos en un rey africano", dijo tras ganar la estatuilla.

Costume designer @iamRuthECarter on #BlackPanther: “Marvel may have created the first black superhero, but through costume design, we turned him into an African king.” https://t.co/I1ZkzK7cSQ #oscars pic.twitter.com/C7ViQBdVVx