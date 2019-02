[EN VIVO] Premios Oscar 2019: ¿Cómo, dónde y cuándo ver la ceremonia?

Premios Oscar 2019 EN VIVO ONLINE: La ceremonia que otorga los galardones más importantes de la historia del cine, se llevará a cabo este domingo 24 de febrero (8.00 p.m. - hora peruana; 7.00 p.m. - hora de México; 8.00 p.m. hora de Los Ángeles) en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles (California, Estados Unidos). El canal que llevará la transmisión para Perú será Latina (canal 2); en México, lo hará Azteca TV; en Estados Unidos, como en todos los años, por ABC. Además, la cadena internacional E! Entertaiment tendrá la cobertura especial de la alfombra roja; mientras que TNT (en inglés y español) también pasará la premiación para toda Latinoamérica.

La estatuilla a mejor película en los Premios Oscar 2019 la disputarán "BlacKkKlansman", "Black Panther" ("Pantera Negra") -la primera cinta de superhéroes que consigue este reconocimiento-, "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Vice", "Roma" y "A Star is Born".

Las candidaturas de "Roma", de la plataforma digital Netflix, son a mejor película (Cuarón figura como productor), mejor director (Cuarón), mejor actriz (Yalitza Aparicio), mejor actriz de reparto (Marina de Tavira), mejor película de habla no inglesa, mejor fotografía (Cuarón), mejor guion (Cuarón), mejor diseño de producción, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.

Es la décima película de habla no inglesa que obtiene la nominación en la categoría reina. Las anteriores fueron "Grand Illusion", "Z", "The Emigrants", "Cries and Whispers", "The Postman (Il Postino)", "Life Is Beautiful", "Crouching Tiger, Hidden Dragon", "Letters from Iwo Jima" y "Amour".

"Roma" es, sin duda, la favorita para triunfar como mejor película de habla no inglesa en los Premios Oscar 2019, un espacio donde lidiará con "Capernaum" (Líbano), "Cold War" (Polonia), "Never Look Away" (Alemania) y "Shoplifters" (Japón).

Por su parte, Yalitza Aparicio luchará por el Premios Oscar 2019 a la mejor actriz junto a Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favorite"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Lady Gaga ("A Star is Born"), nominada además a la mejor canción por "Shallow" -y gran favorita en esa categoría musical-.

Asimismo, Marina de Tavira se medirá en el campo de mejor actriz de reparto por "Roma" con Amy Adams ("Vice"), Regina King ("If Beale Street Could Talk"), Emma Stone y Rachel Weisz, ambas por "The Favourite".

Cuarón, en su segunda nominación como mejor director en los Premios Oscar 2019, se verá las caras con Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Pawel Pawlikowski ("Cold War") Adam McKay ("Vice") y Yorgos Lanthimos ("The Favourite").

Si se lleva este premio, sería el quinto Oscar de dirección para un cineasta mexicano en seis años, tras los conseguidos por él mismo por "Gravity" en 2014; Alejandro González Iñárritu en 2015 y 2016 por "Birdman" y "The Revenant", respectivamente, y Guillermo del Toro, el año pasado, por "The Shape of Water".

Pero el filme de Lanthimos, una particularísima visión de los años finales del reinado de Ana de Gran Bretaña, a comienzos del siglo XVIII, podría aguarle la fiesta al mexicano, según apuntan medios especializados y tampoco hay que descartar sorpresas de última hora, muy habituales en los Premios Oscar.

Como en 2017 cuando "La La Land", el gran favorito de esa edición, se fue de la gala con seis Premios Oscar, pero el premio principal, el de mejor película fue para "Moonlight", de Barry Jenkins, que precisamente este año compite con "If Beale Street Could Talk".

Y en las categorías de interpretación masculina de los Premios Oscar 2019, habrá toque hispano en de protagonista ya que uno de los nominados es Viggo Mortensen ("Green Book"), con fuertes lazos con Argentina y España, que competirá con Christian Bale ("Vice"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Bradley Cooper ("A Star Is Born") y Willem Dafoe ("At Eternity's Gate").

A mejor secundario optan Mahershala Ali ("Green Book"), Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Sam Elliott ("A Star Is Born"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") y Sam Rockwell ("Vice").

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: ¿CUÁL ES LA PELÍCULA QUE TIENE MÁS NOMINACIONES?

"The Favourite" ("La favorita"): 10 nominaciones.

"Roma": 10 nominaciones.

"A Star Is Born" ("Nace una estrella" o "Ha nacido una estrella"): 8 nominaciones.

"Vice" ("El vicepresidente: Más allá del poder" o "El vicio del poder"): 8 nominaciones.

"Black Panther" ("Pantera Negra"): 7 nominaciones.

"BlacKkKlansman" ("Infiltrado del KKKlan"): 6 nominaciones.

"Bohemian Rhapsody": 5 nominaciones.

"Green Book" ("Green Book: Una amistad sin fronteras"): 5 nominaciones.

"First Man": 4 nominaciones.

"El regreso de Mary Poppins": 4 nominaciones.

"La balada de Buster Scruggs": 3 nominaciones.

"Can You Ever Forgive Me?": 3 nominaciones.

"If Beale Street Could Talk": 3 nominaciones.

"Isla de perros": 2 nominaciones.

"Mary Queen of Scots": 2 nominaciones.

"Never Look Away": 2 nominaciones.

"RBG": 2 nominaciones.

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: NOMINADOS A MEJOR PELÍCULA

"Black Panther" ("Pantera Negra")

"BlacKkKlansman" ("Infiltrado del KKKlan")

"Bohemian Rhapsody"

"The Favourite" ("La favorita")

"Green Book" ("Green Book: Una amistad sin fronteras")

"Roma"

"A Star Is Born" ("Nace una estrella" o "Ha nacido una estrella")

"Vice" ("El vicepresidente: Más allá del poder" o "El vicio del poder")

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: NOMINADOS A MEJOR DIRECTOR

Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Pawel Pawlikowski, "Cold War"

Yorgos Lanthimos, "The Favourite"

Alfonso Cuarón, "Roma"

Adam McKay, "Vice"

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: NOMINADOS A MEJOR ACTOR

Christian Bale, "Vice"

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book"

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: NOMINADAS A MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio, "Roma"

Glenn Close, "The Wife" ("La esposa" o "La buena esposa")

Olivia Colman, "The Favourite"

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?" ("¿Podrás perdonarme?")

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: NOMINADOS A MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali, "Green Book"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott, "A Star Is Born"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell, "Vice"

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: NOMINADAS A MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams, "Vice"

Marina de Tavira, "Roma"

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: NOMINADOS A MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

"Capernaum" (Líbano)

"Shoplifters" (Japón)

"Cold War" (Polonia)

"Never Look Away" (Alemania)

"Roma" (México)

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: NOMINADOS A MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Incredibles 2" ("Los increíbles 2")

"Isle of Dogs" ("Isla de perros")

"Mirai" ("Mirai, mi hermana pequeña")

"Ralph Breaks the Internet" ("Wifi Ralph")

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" ("Spider-Man: Un nuevo universo")

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: ¿A QUÉ HORA PASAN LA CEREMONIA EN LATINA, AZTECA Y TNT?

Perú: 6.30 p.m. Alfombra Roja / 8.00 p.m. Premios Oscar 2019

México (Centro): 5.30 p.m. Alfombra Roja / 7.00 p.m. Premios Oscar 2019

México (Pacífico, Sonora): 4.30 p.m. Alfombra Roja / 6.00 p.m. Premios Oscar 2019

México (Noroeste): 3.30 p.m. Alfombra Roja / 5.00 p.m. Premios Oscar 2019

Ecuador: 6.30 p.m. Alfombra Roja / 8.00 p.m. Premios Oscar 2019

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.30 p.m. Alfombra Roja / 5.00 p.m. Premios Oscar 2019

Estados Unidos (Texas): 5.30 p.m. Alfombra Roja / 7.00 p.m. Premios Oscar 2019

Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m. Alfombra Roja / 8.00 p.m. Premios Oscar 2019

Colombia: 6.30 p.m. Alfombra Roja / 8.00 p.m. Premios Oscar 2019

Argentina: 8.30 p.m. Alfombra Roja / 10.00 p.m. Premios Oscar 2019

España: 12.30 a.m. Alfombra Roja (lunes 25 de febrero) / 2.00 a.m. Premios Oscar 2019 (lunes 25 de febrero)

España (Islas Canarias): 11.30 p.m. Alfombra Roja / 1.00 a.m. Premios Oscar 2019 (lunes 25 de febrero)

Uruguay: 8.30 p.m. Alfombra Roja / 10.00 p.m. Premios Oscar 2019

Paraguay: 8.30 p.m. Alfombra Roja / 10.00 p.m. Premios Oscar 2019

Chile: 8.30 p.m. Alfombra Roja / 10.00 p.m. Premios Oscar 2019

Brasil: 9.30 p.m. Alfombra Roja / 11.00 p.m. Premios Oscar 2019

Bolivia: 7.30 p.m. Alfombra Roja / 9.00 p.m. Premios Oscar 2019

Venezuela: 7.30 p.m. Alfombra Roja / 9.00 p.m. Premios Oscar 2019

Canadá: 6.30 p.m. Alfombra Roja / 8.00 p.m. Premios Oscar 2019

Costa Rica: 5.30 p.m. Alfombra Roja / 7.00 p.m. Premios Oscar 2019

Guatemala: 5.30 p.m. Alfombra Roja / 7.00 p.m. Premios Oscar 2019

Honduras: 5.30 p.m. Alfombra Roja / 7.00 p.m. Premios Oscar 2019

El Salvador: 5.30 p.m. Alfombra Roja / 7.00 p.m. Premios Oscar 2019

Puerto Rico: 7.30 p.m. Alfombra Roja / 9.00 p.m. Premios Oscar 2019

República Dominicana: 7.30 p.m. Alfombra Roja / 9.00 p.m. Premios Oscar 2019

Panamá: 6.30 p.m. Alfombra Roja / 8.00 p.m. Premios Oscar 2019

Italia: 12.30 a.m. Alfombra Roja (lunes 25 de febrero) / 2.00 a.m. Premios Oscar 2019 (lunes 25 de febrero)

Francia: 12.30 a.m. Alfombra Roja (lunes 25 de febrero) / 2.00 a.m. Premios Oscar 2019 (lunes 25 de febrero)

Alemania:12.30 a.m. Alfombra Roja (lunes 25 de febrero) / 2.00 a.m. Premios Oscar 2019 (lunes 25 de febrero)

Portugal: 12.30 a.m. Alfombra Roja (lunes 25 de febrero) / 2.00 a.m. Premios Oscar 2019 (lunes 25 de febrero)

Holanda: 12.30 a.m. Alfombra Roja (lunes 25 de febrero) / 2.00 a.m. Premios Oscar 2019 (lunes 25 de febrero)

Inglaterra: 11.30 p.m. Alfombra Roja / 1.00 a.m. Premios Oscar 2019 (lunes 25 de febrero)

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN DE PERÚ, MÉXICO Y TODO LATINOAMÉRICA

Perú: Latina, E! Entertaiment y TNT.

México: TV Azteca, E! Entertaiment y TNT.

Argentina: Teledoce, E! Entertaiment y TNT.

Chile: Chilevisión, E! Entertaiment y TNT.

España: Movistar #0 (Dial 07) y Movistar Estrenos (Dial 30).

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: ¿DÓNDE VER LA COBERTURA COMPLETA POR TELEVISIÓN?

Latina tendrá la cobertura especial para Perú de los Premios Oscar 2019. Hugo Lezama, con ayuda de dos traductores, ha sido designado por la canal nacional luego de que Rodrigo González 'Peluchín' fuera retirado en 2014 por la críticas que recibió por no saber absolutamente nada del tema.

Movistar TV: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

DirecTV: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (HD).

Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

TNT, por su parte, lo hará en exclusiva para todos los países de Latinoamérica.

DirecTV: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Claro TV: Canal 22 (SD) y Canal 590 (HD).

Movistar TV: Canal 102 (SD) y Canal 730 (HD).

PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: ¿QUIÉNES SERÁN LOS PRESENTADORES DE LA GALA?

La Academia de Hollywood HA comunicado una nueva lista de presentadores para los Premios Oscar 2019, entre los que destaca la presencia de Helen Mirren, Michael B. Jordan y Michael Keaton, entre otros.

La lista la completan Elsie Fisher, Danai Gurira, Brian Tyree Henry, John Mulaney, Tyler Perry, Pharrell Williams, Krysten Ritter, Paul Rudd y Michelle Yeoh.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a la gala a estos geniales artistas y cineastas", dijeron Donna Gigliotti y Glenn Weiss, productores de la gala. "Aportan entusiasmo, actualidad y elementos de sorpresa para los Óscar de este año", añadieron.

A falta de un maestro de ceremonias, la organización había anunciado previamente que también ayudarán a desvelar los ganadores celebridades como Samuel L. Jackson, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Stephan James, Keegan-Michael Key, KiKi Layne, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa y Sarah Paulson.

También estarán presentes Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Wu.

La gala de este domingo no contará con un maestro de ceremonias por primera vez en 30 años tras la renuncia del humorista Kevin Hart.

"Roma", de Alfonso Cuarón, es la gran favorita para la ceremonia de los Premios Oscar 2019 con un total de diez candidaturas, las mismas que "The Favourite", de Yorgos Lanthimos.

La estatuilla a mejor película la disputarán "BlacKkKlansman", "Black Panther" -la primera cinta de superhéroes que consigue este reconocimiento-, "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Vice", "Roma" y "A Star is Born"



PREMIOS OSCAR 2019 EN VIVO: ¿CÓMO VER GRATIS POR APLICACIONES Y STREAMING?

Podrás disfrutar de la cobertura completa de los Premios Oscar 2019 a través de las aplicaciones móviles de tu operador de cable de preferencia (Movistar Play, DirecTV Play y Claro TV). Sin embargo, también hay opciones streaming para DirecTV NOW, Play Station Vue, Hulu y YouTube TV.

DirecTV NOW: Apple iPad, Amazon Fire, Apple iPhone, Roku, Apple iPod Touch, Teléfonos Android, Apple TV, Tabletas Android, Safari, Google Chromecast, Google Chrome y Algunas Smart TVs.

PlayStation Vue: PlayStation 3, PlayStation 4, Dispositivos Android, Android TV, iOS, Apple TV, Sistema Android, Tabletas Amazon Fire, Roku, Amazon Fire TV, Google Chrome, Safari, Firefox y Microsoft Edge.

Hulu: Apple Ipad, Apple Iphone, Mac, Teléfonos Android, Apple TV, Xbox One, Amazon Fire TV, Roku, PC, Tabletas Android, Google Chromecast y Xbox 360.

YouTube TV: Apple Ipad, Apple iPhone, Tabletas Android, Teléfonos Android, Google Chromecast, Apple TV, Roku, Android TV, Google Chrome y Algunas Smart TV.