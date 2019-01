Marvel hace historia con nominación de Black Panther como Mejor Película en los Oscar 2019

Le fue esquivo en tantas ocasiones, pero Marvel logró su cometido: este martes se dio a conocer que Black Panther fue uno de los nominados en la categoría de Mejor Película en los Oscar 2019. Así, este filme logra un hito histórico en la historia de superhéroes.



Marvel Studios consiguió este martes que una de sus películas sea considerada por primera vez en la máxima categoría de los Oscar 2019.

Además, Black Panther es la primera película de superhéroes en ser considerada en esta prestigiosa categoría. Sin embargo, no tendrá la tarea sencilla.



Es importante señalar que Marvel también tiene presencia en los Oscar 2019 con las nominaciones de Avengers: Infinity War (Mejores Efectos Visuales) y Spider-Man: Into the Spiderverse (Mejor Película Animada).



A continuación revise los rivales de Black Panther en su categoría. La favorita es, sin duda, Roma, que logró 10 nominaciones.



Nominados a la categoría de Mejor Película



Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice