Macaulay Culkin es designado productor ejecutivo del nuevo ToeJam & Earl

La nueva entrega de la saga 'ToeJam & Earl: Back in the Groove!' será este próximo viernes 1 de marzo. HumaNature Studios espera que el videojuego impacte en los fans veteranos, entre los que se encuentra el reconocido actor Macaulay Culkin, quién mencionó en alguna ocasión que el título de 1991 era su videojuego favorito.

Es por ello que la desarrolladora ha decidido que Culkin sea el productor ejecutivo del referido programa. "Me siento honrado de producir el nuevo ToeJam & Earl porque es literalmente mi juego favorito de todos los tiempos", indicó el intérprete de 38 años.

Recordemos que Back in the Groove! estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. La trama menciona al retorno de dos alienígenas funky de una aventura donde, de nuevo, se debe de recomponer la nave tras un accidente mientras se explora una serie de escenarios flotantes colocados en capas, es decir, uno encima de otro.

"Estamos muy emocionados de anunciar a nuestro productor invitado de celebridades -- el único y... Macaulay Macaulay Culkin Culkin", refirió el mencionado programa a través de su cuenta oficial de Twitter.

We're super excited to announce our celebrity guest producer -- the one and only.. Macaulay Macaulay Culkin Culkin - aka the @IncredibleCulk !!!!!!! pic.twitter.com/fduDSSK7yM