Capitana Marvel se convirtió en el segundo estreno más exitoso de Marvel y rompe récords

Capitana Marvel ha registrado buenos números en su primera semana de estreno en los cines. Pese a las críticas que recibió en redes por un grupo de usuarios, ha logrado consolidarse como el segundo mejor estreno del Universo Marvel, a la espera de marcar un hito previo a Avengers: Endgame.



En total, las cifras de recaudación a nivel global de Capitana Marvel es de 455 millones de dólares, superando a varias películas de la franquicia y quedando solo por detrás de Avengers: Infinity War.

Infinity War logró registrar $640 millones en su estreno, haciendo historia en el cine. Capitana Marvel aún podrá mejorar su cifra este lunes, con los datos actualizados del fin de semana.



Capitana Marvel ha logrado desplazar a éxitos del cine y es el sexto mejor estreno, solo superado por: Infinity War ($640 millones), The Fate of the Furious ($541.9 millones), Star Wars: el despertar de la Fuerza ($529 millones), Jurassic World ($525,5 millones) y Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 2 ($483,2 millones).



Además, Capitana Marvel -interpretada por Brie Larson- es el mejor estreno en la historia de una película protagonizada por una mujer en el cine.



Cabe señalar que los 455 millones de dólares a nivel global de Capitana Marvel están distribuidos así: 153 millones en Estados Unidos y los 302 millones en mercados internacionales.



Capitana Marvel es la última película de Marvel previo a Avengers: Endgame, que llega al cine el 26 de abril, en el marco del final de la Fase 3 del UCM.