El brutal tráiler de "Terminator Dark Fate" con Schwarzenegger y Linda Hamilton [VIDEO]

"Terminator: Dark Fate" presentó su primer tráiler en YouTube y, por lo visto, los fanáticos de la cinta de la "Guerra de las Máquinas" no quedarán decepcionados la fecha de estreno será próximo 25 de octubre de 2019. La historia y el guión nuevamente será escrita por James Cameron, con colaboración de David Ellison y Tim Miller (Deadpool), quien también se encargará de la dirección, volverá a sus origenes con los personajes principales de la primera entrega de 1984: Arnold Schwarzenegger (como The Terminator) y Linda Hamilton (Sarah Connor). Lamentablemente, no estará el recordado Michael Biehn quien fue el que interpretó al soldado Kyle Reese (La última vez que se le vio en la saga fue en el cameo de Terminator 2 del año 1991)

El filme producido por James Cameron trae de vuelta a Linda Hamilton, con 62 años, y Arnold Schwarzenegger, 71, para ponerle fin a la "Guerra de las Máquinas" con sus papeles más icónicos de sus carreras en la industria del cine: Sarah Connor y Terminator. Además de los mencionados, los aclamados MacKenzie Davis y Gabriel Luna prometen dar lo mejor para esta entrega de "Terminator: Dark Fate".

"No quería que pareciera un descaro de dinero. Quería un guión y una historia que fuesen dignos para continuar la trama", explicó Linda Hamilton durante una reciente entrevista sobre los motivos que la llevaron a regresar en esta película de "Terminator: Dark Fate".

En el avance de Paramount Pictures, se percibe una atmósfera caótica y llena de tensión. Todos están huyendo, ahí se puede apreciar al mexicano Diego Boneta (de la serie Luis Miguel) dando un paso importante en su carrera artística en "Terminator: Dark Fate". Mackenzie Davis y Natalia Reyes son acosados por el Terminator, de Gabriel Luna, quien parece tener avanzadas habilidades que lo vuelven muy intimidante.

La historia no parece seguir las tramas que ocurrieron en los eventos de "Terminator 3: La Rebelión de las Máquinas" (Jonathan Mostow), debido a las incontables críticas que tuvo de la prensa internacional, y de "Terminator: Génesis", considerada como una de las peores de la saga.