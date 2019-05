Avengers Endgame: ¿Cómo fue el detrás de cámaras del funeral de Tony Stark? [FOTOS]

Avengers Endgame | Han pasado ya cuatro semanas desde el estreno de la esperada película y hasta el momento se siguen revelando nuevos detalles sobre cada uno de los personajes de Marvel. Esta vez fueron los mismos directores, los hermanos Russo, quienes mostraron cómo se realizó una de las escenas más conmovedoras del largometraje.

Tras la muerte de Tony Stark, muchos de los seguidores de Avengers no podían creer que no volverían a ver más a uno de los vengadores más favoritos de Marvel. Es por ello que hasta ahora se sigue comentando en redes sociales el deceso de Iron Man.

Sin embargo, los hermanos Russo, directores de la aclamada cinta, difundieron imágenes exclusivas de cómo se llevó a cabo la escena en la cual todos los compañeros de Tony Stark se reúnen en una de las propiedades de este para darle un último adiós.

"Anda a ver Avengers: Endgame por cuarta vez este fin de semana! Por el aire acondicionado y porque quieres sentir una vez más", es el mensaje de los hermanos Russo en su cuenta oficial de Twitter.

Pero lo llamativo fue que el anuncio estaba acompañado de fotos que se veían por primera vez de la película Avengers Endgame. En una de las imágenes se ve a Joe Russo junto al pequeño que hizo de Ant-Man, así como a Gamora (Zoe Saldaña) y al temible Thanos (Josh Brolin).

Otra de las postales es la escena de la batalla final donde se observa a Pantera Negra (Chadwick Boseman), acompañado de Okoye (Danai Gurira).

Finalmente la imagen en la cual aparece la mayoría del elenco de Avengers Endgame es la que más comentarios recibió al reflejarse en los rostros de cada uno de los actores la buena química que se vivió durante la grabación del velorio de Tony Stark.

Go see Endgame for the 4th time this weekend! Because air conditioning! And because you want to have those feels one more time. :) #AvengersEndgame #TheresBeerOnTheShip pic.twitter.com/8uzumt0a4M