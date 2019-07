Fiestas Patrias: Óscar Ruggeri y la vez dudó sobre el cruce de San Martín por la Cordillera de los Andes [VIDEO]

Siguen las celebraciones por las Fiestras Patrias. El Perú sumó su aniversario número 195 luego de que se consolide la Independencia en 1821 (aunque esta recién se alcanzó en su totalidad en el año 1824 con las batallas de Ayacucho y Junín).

En el marco de esta gran vivencia que acontece en nuestro país, decidimos recordar un singular hecho con el campeón del Mundo con la selección de Argentina, Oscar Ruggeri, quien se mostraba escéptico acerca de la hazaña realizada por San Martín.

El 'Cabezón' dudaba acerca de la progresión de Don José de San Martín por la Cordillera de los Andes, camino que tuvo que recorrer el militar argentino para llegar a Lima y así continuar con la guerra declarada hacia el sistema colonial español.

Sebastián 'Pollo' Vignolo decidió acudir al historiador argentino Felipe Pigna, quien le explicó a Oscar, en 90 minutos de fútbol, los periplos y la cantidad de veces que tuvo que recorrer San Martín la Cordillera de los Andes.

"El paso de los Andes era muy difícil de creer, pero a esta altura ya sabemos que si sucedió. San Martín cruzó varias veces la Cordillera de los Andes", inició su explicación Pigna, quien a su vez recibió la interrogante amena de Ruggeri; "¿varias veces?", "Por lo menos cinco veces", fue la respuesta de Pigna que desató la risa del 'Cabezón.

"La más célebre es el famoso cruce con todas sus tropas, pero después tenía que volver a pedir ayuda cuando inició la campaña en Perú. Y después cuando espera la campaña de Perú en Mendoza. Hay unas reproducciones muy lindas cuando va en camisa", agregó.

Ruggeri, quien se mostraba algo convencido, refirió que las palabras de Pigna empezaron a convencerlo. "Lo que habla este muchacho, la verdad me convence un poquito más. Que me hablen estos acá, que me dicen 'La cruzó a caballo blanco', después el otro me dice que fue en camilla. Ahora que me lo explique él de esta manera te convence más", concluyó.