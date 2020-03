Martin Vizcarra confirmó que Villa Panamericana cuenta con 900 camas para pacientes con coronavirus

Desde hoy lunes, la Villa Paranamericana abrió sus puertas a pacientes que dieron positivos al coronavirus. Según informó Martín Vizcarra mediante conferencia de prensa, este inmueble ubicado en Villa El Salvador, que, inicialmente, contará con 900 camas disponible para pacientes que el Ministerio de Salud designe mientras se recuperan del Covid-19.

La Villa Panamericana que albergó cerca de 10 personas durante el evento Lima 2019, fueron habilitadas las dos primeros torres con 900 camas dispuestas por las autoridades. Sin embargo, en el peor de los casos, se estaría ampliando la capacidad de acuerdo a cómo marchen las cifras de personas infectadas de coronavirus durante los próximos días.

“Ya está operando la Villa Panamericana para personas que den positivos, pero que no necesitan cuidados intensivos (UCI), pero sí atención hospitalarias, más no a nivel de gravedad. Tenemos 900 camas con todo el personal asistencial necesario”, dijo Martín Vizcarra en conferencia de prensa.

¿Quiénes pueden atenderse en la Villa Panamericana?

“Hay que aclarar que a la Villa Panamericana no puede ir ningún ciudadano que diga que tiene alguna molestia y va directamente allá. No. Es una referencia de que en un hospital es positivo pero no está en situación de gravedad, lo refieren de cualquier hospital de Lima”, aclaró el Presidente de Perú.

Para la habilitación de las torres de la Villa Panamerica, las autoridades tuvieron que hacer un arduo trabajo, pues se conoció que tuvieron que trasladar cerca de 100 toneladas de materiales necesarios.

Coronavirus en Perú

Hasta la hora de hoy lunes 30 de marzo, se ha reportado un total de 950 infectados y 18 fallecidos en Perú. Lima es la ciudad con más personas que ha dado positivos en el coronavirus, mientras que en Tacna, Pasco, Cajamarca y Madre de Dios existe una sola personas con Covid-19.