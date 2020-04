Martín Vizcarra confirma que 1,323 personas dieron positivo por coronavirus

El presidente Martín Vizcarra informó hoy que los casos de coronavirus en nuestro país se elevaron a 1,323. De los cuales, 128 se encuentran hospitalizados, 58 en UCI y con ventilación mecánica. Además, 47 fueron dados de alta.

¿Casos confirmados de Coronavirus en el Perú?

En total se registran 1,323 infectados por coronavirus y 30 muertos en el último reporte del Minsa.

Lima: 990

Piura: 26

Loreto: 66

Junín: 17

Lambayeque: 34

Arequipa: 30

Callao: 37

Ayacucho: 1

La Libertad: 32

Áncash: 15

Cusco: 34

Huánuco: 6

Ica: 8

San Martín: 6

Madre de Dios: 1

Tumbes: 13

Cajamarca: 2

Tacna: 3

Pasco: 1

¿Cuántos infectados de coronavirus hay en Perú?

- 1,323 pacientes.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.