La Casa de Papel 4: ¿Dónde y cómo ver los capítulos completos online de la nueva temporada?

Este viernes se estrena la cuarta temporada de La Casa de Papel y todos sus fanáticos andan pendientes de cualquier adelanto que suelte Netflix, la plataforma con los derechos exclusivos de la serie.

A menos de 24 horas para su presentación se conocieron los títulos de los ochos episodios que conforman esta temporada y más de uno especula que cada nombre tiene una pista de la trama.

Títulos de la temporada 4 de La Casa de Papel

Episodio 1: Game over

Episodio 2: La boda de Berlín

Episodio 3: Lección de Anatomía

Episodio 4: Suspiros de España

Episodio 5: Cinco minutos antes

Episodio 6: KO técnico

Episodio 7: Tumbar la carpa

Episodio 8: Plan París

Como se recuerda, el 19 de julio de 2019 los miembros de la banda del 'Profesor' entraron al Banco de España pero esta vez no solo para robar, sino para rescatar a un integrante: 'Río'.

Río (Miguel Herrán) había sido atrapado por las autoridades y estaba siendo torturado por la detective Alicia Sierra (Najwa Nimri), quien lo hacía de forma clandestina.

¿Cómo ver el estreno de la temporada 4?

Para poder ver La Casa de Papel 4 completa ONLINE GRATIS se deberá crear una cuenta en la plataforma streaming de Netflix. Cabe resaltar que el servicio otorga un mes gratis a sus nuevos usuarios, pero pasada esta fecha se paga una mensualidad desde el plan básico de S/24.90.

¿Cuándo estrena La Casa de Papel 4?

La Casa de Papel temporada 4 será estrenada el 3 de abril en España, Latinoamérica y todo el mundo. Podrás verte toda la temporada cuatro en Netflix.

¿Desde qué hora del viernes puedes ver 'La Casa de Papel'?

Estados Unidos (hora del Pacífico): 00:00

México: 1:00 a.m.

Perú y Colombia: 2:00 a.m.

Venezuela y Estados Unidos (Hora del este): 3:00 a.m.

Chile, Brasil y Argentina: 4:00 a.m.

Portugal y el Reino Unido: 8:00 a.m.

España, Francia, Italia y Alemania: 9:00 a.m.

Gracia y Turquía: 10:00 a.m.