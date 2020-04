Coronavirus: dueños de Manchester City ganan millones por alquiler de centro de salud en Londres

El coronavirus continúa afectando a todo el mundo, en especial a Estados Unidos y países europeos. El Reino Unido, que aglomera a Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, busca la manera de frenar el avance de la pandemia y ha recurrido a clínicas privadas.

El centro ExCeL es uno de ellos. Dicho recinto, que se encuentra ubicado en el este de Londres, viene siendo utilizado por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido como hospital temporal para pacientes infectados con el Covid-19.

¿Pero cuál es la gran polémica que envuelve a los dueños de Manchester City? Según la información del periodista británico Sam Pilger (@sampilger), el ExCeL pertenece a los propietarios de la institución que disputa la Premier League y ellos se lo alquilan al Gobierno.

The Sunday Times ha revelado que ExCeL, propiedad de la Compañía Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi (Adnec), viene cobrándole al Servicio de Salud del Reino Unido entre dos y tres millones de libras al mes, que pasados a dólares significan más de 3 millones.

Adnec es un centro de exposiciones en Abu Dhabi y forma parte de la empresa internacional de desarrollo de negocios inaugurada por el jeque Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

Mansour bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia gobernante de Abu Dhabi, es la cabeza visible de Manchester City, club que es dirigido por Josep Guardiola y que acoge a varios jugadores sudamericanos: los argentinos Sergio Agüero, Nicolás Otamendi y los brasileños Fernandinho, Ederson y Gabriel Jesús.

"Los propietarios de London Excel cobran alquiler del NHS estimado en 2 a 3 millones de libras esterlinas al menos. Otros centros no cobran nada. ¡No hay crisis que no puedan ser explotadas!", escribió el periodista financiero británico Paul Lewis en su cuenta de Twitter.

London Excel owners charging NHS rent for Nightingale hospital estimated at £2m to £3m a month. Other centres are charging nothing. There is no crisis that can’t be exploited! pic.twitter.com/XQoNb8CWPK