Coronavirus: Japón declarará estado de emergencia en siete jurisdicciones, incluido Tokio

El coronavirus no cesa su avance y se sigue expandiendo por varios países del mundo. Uno de ellos ha sido Japón, nación que en los últimos días ha visto el incremento de personas contagiadas por esta pandemia que viene causando temor en la población.

Como medida para frenar el COVID-19, el primer ministro Shinzo Abe dio a conocer que dará el estado de emergencia en siete jurisdicciones del país del sol naciente que son las que se ha incrementado este virus.

Son siete jurisdicciones que serán declaradas en estado de alerta dentro de las cuales se encuentran Osaka, Kangawa, Chiba, Saitama, Tokio, entre otras. Sin embargo, estas tres últimas son cruciales debido que son puntos importantes para el país.

En el caso de Osaka y Kangawa, forman parte de la capital de Yokohama, uno de los puertos claves del país nipón; mientras que Tokio, que tiene una población de 14 millones, ya ha registrado más de mil casos y el próximo año recibirá a los Juegos Olímpicos que recientemente fueron aplazados.

SI bien en la nación asiática hay medidas que buscan combatir el coronavirus e incluso la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, hizo un llamado a los ciudadanos de no salir a las calles y dar la orden de cerrar parques municipales, tal parece que no ha sido suficiente para que no exista un mayor número de contagiados.

Pero tras conocer las últimas cifras las cuales mencionan que ya son 3654 las personas que portan el coronavirus y la cifra de muertos se elevó a 85 muertes, las autoridades se han visto en la necesidad de tomar nuevas acciones contra el coronavirus.

Cabe mencionar que el estado de alerta no tiene una extensión a nivel nacional y se irán aplicando dependiendo de la situación. “En el caso de Japón no existe ningún confinamiento ni tenemos esa necesidad, según los expertos”, expresó el primer ministro Abe.

Por último, los japoneses deben evitar concentraciones, aunque el transporte público seguirá funcionando y las personas podrán seguir haciendo sus compras de manera normal en los supermercados.