Coronavirus: mapa en tiempo real hoy del COVID-19 en el mundo

Mapa del coronavirus EN VIVO HOY domingo 5 de abril con cifras actualizadas de contagios y muertos en el mundo. Informes y últimas noticias del COVID-19 en Estados Unidos, México, España, Italia, China, Francia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y todos los países de Latinoamérica.

Últimas noticias del coronavirus en Perú hoy

Perú anunció el sábado que reforzó la frontera con Ecuador tras ingresos ilegales de migrantes venezolanos en medio de una cuarentena nacional por la COVID-19, y que comenzará a fabricar respiradores para pacientes con el virus.

"Se ha reforzado la seguridad en la frontera con Ecuador con las siguientes medidas: identificación de 22 pases clandestinos en la frontera con Ecuador, disposición de equipos blindados equipados con visión nocturna (...), y patrullajes terrestres y aéreos", dijo el presidente peruano Martín Vizcarra.

Las medidas también incluyen el "refuerzo del litoral norte (peruano) con la Capitanía de Puertos para evitar pases clandestinos por agua o tierra", añadió Vizcarra en una rueda de prensa virtual para informar sobre el coronavirus.

Hace tres días, seis migrantes venezolanos fueron detenidos en Tumbes, la región norteña fronteriza con Ecuador, tras ingresar ilegalmente a Perú en medio de la cuarentena nacional y toque de queda nocturno en vigor para frenar la propagación del nuevo virus.

Además, los medios peruanos han informado sobre un deficiente manejo de los muertos por la pandemia en Guayaquil, ciudad portuaria de Ecuador distante a solo 263 km por carretera de la frontera peruana y la más golpeada por la pandemia en ese país.

Coronavirus en Ecuador hoy: cifras de muertos y contagiados actualizada

Al menos un 40% de contagiados de coronavirus en Ecuador incumplió el aislamiento obligatorio, por lo que el presidente Lenín Moreno dispuso este viernes el uso de una plataforma tecnológica para vigilar a los pacientes.

Son "personas inconscientes en unos casos e irresponsables en otros que a pesar de haber salido positivo en las pruebas médicas o que son sospechosos de tener coronavirus se movilizan, salen de sus casas, incumplen la cuarentena", lamentó Moreno en una cadena de radio y televisión.

Tras presentar un mapa digital en el que mostró las zonas por las que habían transitado los contagiados, Moreno dispuso "el uso de esta herramienta y la implementación de medidas y controles que impidan la libre circulación de quienes son portadores del virus".

Según el mandatario, cuando en el país había alrededor de 1.300 casos, un 40% de los infectados incumplió la cuarentena y abandonó sus hogares.

Sin dar detalles sobre el mecanismo de vigilancia, la Secretaría General de Comunicación indicó que se trata de una herramienta tecnológica de "uso exclusivo" del gobierno que permitirá "conocer si las personas con coronavirus violan el aislamiento obligatorio".

Coronavirus en Chile

Con caudales de ríos en mínimos históricos y embalses secos, la sequía golpea a la zona central de Chile, donde las comunidades locales se vuelven más vulnerables a la pandemia del coronavirus.

Una legislación laxa y años de abundancia comprometieron los caudales de las cuencas del centro del país, hasta secar a la gran mayoría.

"Hoy son más de 400.000 familias, cerca de 1,5 millones de personas aproximadamente, cuyo suministro de 50 litros de agua al día depende de camiones cisternas", dijo a la AFP Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).

Dilma Castillo, que reside con sus hijos en uno de los cerros que rodean a El Melón, refleja el sentimiento en esta localidad de 22.000 habitantes cercana a Valparaíso cuyo río y su embalse están secos: "Vivir sin agua es terrible".

"Lo peor es que no hay conciencia de nadie, incluso de la misma gente. Me angustia mucho, porque vivir en estas condiciones es humillante", se lamenta.

En la región Metropolitana de Santiago y en Valparaíso las precipitaciones acumuladas el año pasado se ubicaron casi 80% por debajo del registro histórico, mientras que en la región de Coquimbo (norte) descendieron un 90%.

Coronavirus en Colombia

El mundo los aplaude cuando cae el sol. En Colombia también los llaman héroes, pero algunos médicos enfrentan brotes de discriminación por temor a que sean transmisores del nuevo coronavirus.

En medio del confinamiento por la enfermedad, que en el país deja más de un millar de casos y 19 muertos desde el 6 de marzo, comenzaron a circular quejas insospechadas.

A los de uniforme y bata el transporte público muchas veces no les para y en algunos mercados les impiden el ingreso. Incluso unos tuvieron que dejar sus casas por presión de los vecinos.

"No tiene sentido que se nos reconozca el trabajo y luego se nos discrimine", dice a AFP Marcela Fama, presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría.

Fama dice haber recibido "mucha información" sobre casos de maltrato, pese a que los médicos siguen "todas las medidas de protección".

"Me parece absurda la discriminación, me parece absurdo, me parece inadmisible", lamentó por su parte el presidente colombiano, Iván Duque.

Coronavirus en Argentina

El popular Racing se convirtió en el primer club argentino en acordar una baja de sueldos con sus profesionales del fútbol, para enfrentar la inactividad total que rige por la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus.

Entidades de todo el mundo del fútbol, paralizado casi por completo, están tomando conductas similares, con la reducción de remuneraciones a futbolistas, como Lionel Messi (FC Barcelona) o entrenadores, como Diego 'Cholo' Simeone (Atlético de Madrid), ambos argentinos.

"Con el espíritu de proteger los ingresos y garantizar la estabilidad y continuidad de todos los trabajadores de la institución, el acuerdo prevé una reducción salarial importante sobre los ingresos contractuales de los jugadores y cuerpo técnico a partir de abril", dijo la dirigencia de Racing en un comunicado.

La Academia figura cuarta con 37 títulos, nacionales e internacionales, en la tabla de los clubes argentinos más exitosos. Los últimos triunfos fueron ganar la Superliga en 2019 y el campeonato local en 2014.

La aceptación de la medida por el plantel de primera la transmitió Lisandro 'Licha' López, veterano volante de ataque, líder de la escuadra e ídolo de los hinchas.

Coronavirus en España y el reporte de infectados en el mundo

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en todo el mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 305,934 8,306 14,686 2. España 124,736 11,744 34,219 3. Italia 124,632 15,362 20,996 4. Alemania 95,637 1,395 26,400 5. Francia 89,953 7,560 15,438 6. China 81,639 3,326 76,755 7. Irán 55,743 3,452 19,736 8. Inglaterra 41,903 4,313 135 9. Turquía 23,934 501 786 10. Suiza 20,505 666 6,415

Número de casos de coronavirus en Sudamérica

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 10,278 431 127 2. Chile 4,161 27 528 3. Ecuador 3,465 172 100 4. Perú 1,746 73 914 5. Colombia 1,406 32 85 6. Argentina 1,353 42 279 7. Uruguay 386 4 86 8. Venezuela 155 7 52 9. Bolivia 139 10 1 10. Paraguay 96 3 12

Casos de coronavirus en Estados Unidos y México

Estados Unidos, México y otros países del Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 305,934 8,306 14,686 México 1,688 60 633 Panamá 1,673 41 13 República Dominicana 1,488 68 16 Costa Rica 435 2 13 Cuba 288 6 15 Honduras 264 15 3 Trinidad y Tobago 103 6 1 Guatemala 57 2 15 El Salvador 56 3 2 Jamaica 53 3 7 Haití 20 0 1

Coronavirus últimas noticias del mundo hoy

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) espera un "tsunami" de casos de la COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, dijo el viernes la directora del organismo, Carissa Etienne, instando al sector privado a colaborar con los gobiernos para afrontarlo.

Al hablar en un foro de ministros y altos ejecutivos de la región que lideran las acciones por el embate del nuevo coronavirus, Etienne pidió la ayuda del sector privado "en respuesta al tsunami de casos de la COVID-19 que enfrentaremos".

En la región de las Américas, "millones de vidas serán afectadas directa e indirectamente por la COVID-19", señaló Etienne, según un comunicado emitido tras la reunión por videoconferencia de la Plataforma de Acción COVID del Foro Económico Mundial para América Latina.

"Ya se están perdiendo vidas, nuestra salud y bienestar se ven directamente amenazados, nuestros sistemas de salud estarán abrumados y nuestros trabajadores de salud al límite", dijo la directora de la OPS, la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote del nuevo coronavirus, reportado por primera vez en China en diciembre pasado y declarado pandemia global por la OMS el 11 de marzo, deja ya casi 1.094.000 infectados en todo el mundo, un cuarto de ellos en Estados Unidos, y unos 59.000 muertos.

Según cifras de la OPS, hasta el 2 de abril, 51 países y territorios en las Américas habían reportado 247.473 casos confirmados y 5.600 muertes por la COVID-19.

En el marco de la preparación para el aumento de los casos esperados en la región, Etienne solicitó a los líderes empresariales apoyo para resolver lo que consideró el mayor desafío actualmente: "el acceso a pruebas de la COVID-19 de calidad y asequibles, y a equipos de protección personal" para los trabajadores de la salud, en primera línea de la batalla contra el virus.

"El sector privado tiene un papel importante para garantizar la resiliencia de los sistemas de salud", afirmó.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

